新案半年內完銷真的嗎？　專家曝關鍵

▲台南今年有5筆快銷案都不到半年就實登百分百完銷，多分布在西港、關廟、佳里等蛋殼區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台股衝上2萬點，市場游資充沛，又有對通膨的預期，加上新青安助攻，房市買氣噴發以致今年快銷案衝高，根據實登統計，台南今年有5筆快銷案都不到半年就實登百分百完銷，專家分析，控制總價加上戶數不多成關鍵。

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台南受惠台積效應，房市在產業題材加持下價量俱揚，又挾著股市大漲的資金行情，買氣可說一路從「蛋殼熟到蛋黃」。根據實登統計，台南半年內完銷的新案共5案，該類快銷案多為小量體個案，區域上多位於台南外圍各行政區，透天、電梯公寓都有，堪稱百花齊放。

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，房價部分，蛋黃區較少指標案快速完銷，且建商開發轉向西港、關廟、佳里等蛋殼區，透天均價分別還有1214萬元、1490萬元。佘光宗說：「台南透天只要控制總價在1500萬元內，成交速度相當快，也近乎絕跡，體感相當於大樓單價30萬元內」，加上案量也不多，快銷也算是合情合理。

其中佳里預售案「慕光里」，規劃電梯公寓，均價落在24.3萬元，總價介於510~789萬元，32戶2個月內完銷，顯示在台南房價高漲的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝。

▲台南半年內完銷案統計。（ETtoday製表）

此外，台南快銷案大多都屬量體有限的小型個案，除了基期較低的蛋殼區，在安平等傳統購屋熱區，也有透天案在短期內順利完銷，均價約2630萬元。

龍悅廣告副總陳雨利分析，雖然該透天案成交價看起來較高，但因地建坪、面寬夠大，以當地行情來看也算是略低於行情，帶動新案短期內順利完銷。

佘光宗指出，儘管台南市況買氣熱，若是價位跟地段不受民眾接受，也是要撐過一段時間，現階段新案價位只要單坪低於30萬元、總價低於1500萬元，買氣就相當火熱。

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