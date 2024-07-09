小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友擁有10年的房務資歷，經常會碰到有客人抱怨，小孩不佔床，應該要免費，對此他不以為然，洋洋灑灑列出9大理由，直言「小孩的收費要比大人更貴才是。」

房務人員日前在「靠北住宿2.0」發文吐槽，「非常不懂，為什麼很多人都說小孩不佔床位，應該免費；我反倒覺得，小孩的收費應該比大人貴才對！」

接著，他依據10年的房務經驗，總結出9個應該更貴的理由，如下 :

1.出門玩帶一大堆小玩具，搞得滿地都是玩具，不論沙發縫隙、床底、各個角落都可見，增加雙倍的清潔時間。

2.黏土、史萊姆各種亂黏，床單、沙發布、地板磁磚水泥縫也黏上，有些還會染色，還要人力摳除水泥縫上的黏土。

3.滿地、滿床、滿沙發的零食碎屑，有夠難清。

4.玩具玩不夠，開始玩衛生紙，還會把衛生紙弄濕。

5.小孩子會在彈簧床、沙發亂跳，甚至砸枕頭、砸電視，總之各種亂砸亂跳，增加硬體設備損耗率。

6.三不五時尿床、吐奶、翻倒飲料，毀掉床鋪只需1秒。

7.滿房間屎味。

8.水槍設備越來越多樣化，最討厭水彈玩具槍，搞得到處都是水彈顆粒。

9.砸水球最靠北，天氣熱，太陽曬過後，塑膠融化會黏在磁磚地上，還掃不掉，需要拿菜瓜布，一個一個用力刷，非常大力地刷，才能弄起來，熱傷害可以請客人求償嗎？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，原PO也不禁感嘆，「禁止又如何？還不是給你偷偷來，事後再耍無賴，威脅給負評。結論就是，小孩收費要比大人更貴！我就不信，有養小孩的家庭裡，屋內每天都是乾乾淨淨的。」

對此，網友們紛紛回應，「孩子不懂就算了，最可惡的是大人，都當沒事一樣，拍拍屁股走人」、「說的也沒錯，但我覺得是看大人的管教與素質，有的小孩連糖果餅乾都不准吃，電視也不能看，房間乾乾淨淨的」、「非常認同」、「家教真的很重要」、「我覺得是大人的問題欸」。