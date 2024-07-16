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搶進台積電增值第一圈　「潤鴻日研」卡位房價凹陷區

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「澄德重劃區」堪稱北高價格窪地，該區「潤鴻日研」加碼建材等級，用心打造自住客買得起的好宅。（圖／業者提供

記者張雅雲／高雄報導

總統賴清德日前宣告產業重心南移，高雄即將後發先至，進入下一個科技盛世，北高雄科技產業園區匯聚，帶動房市蓬勃發展，其中仁武「澄德重劃區」，堪稱北高價格窪地，該區「潤鴻日研」加碼建材等級，更做到「防水年保固」，用心打造自住客買得起的好宅。

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▲北高雄有不少產業園區群聚，S廊帶從路竹、岡山、仁武、橋頭、楠梓等區一路延伸。（圖／業者提供）

賴清德日前來高雄受訪時指出，未來AI等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄將會「後發先至」，即將進入下一個科技盛世。而北高雄有不少產業園區群聚，S廊帶從路竹、岡山、仁武、橋頭、楠梓等區一路延伸。

現階段楠梓產業園區的台積電，除了兩座2奈米廠已確認，第三座2奈米廠環評也通過，帶動上下游產業鏈關鍵大廠紛紛進駐。產業園區周邊房市蓬勃發展，吸引全台目光聚焦於此，其中，楠梓產業園區與竹科具相同優勢，為全台唯二有高鐵站鄰近市中心，並有園區產業與商圈串聯，地位堪稱下一個竹科。

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▲楠梓產業園區與竹科具相同優勢，為全台唯二有高鐵站鄰近市中心，並有園區產業與商圈串聯，地位堪稱下一個竹科。（圖／業者提供）

海悅機構業務部經理施政任表示，未來台積電高雄廠區的園區南路工程開通後，開車僅需約8分鐘即可抵達「澄德特區」，此外，從該區車程10~15分鐘可到漢神巨蛋、左營高鐵，吸引科技人卡位台積電增值第一圈，具有產業紅利與交通雙優勢。

看好區域未來發展，潤鴻建築首度南下插旗就選在澄德特區，潤鴻建築董事長鄭志隆表示，潤鴻建築定位為都更型建商，引進新觀念、新工法，建立獨特的精緻品牌，在雙北已有不少推案，在高雄的首案「潤鴻日研」，不但引進創新觀念，並回歸到品牌堅持，要蓋自住客買得起的好宅。

社區基地廣達1569坪，臨路退縮，友善行人，1樓有親子共融遊樂場、羅馬劇場、午後時光憩茶區、鴻鵠食堂、書香交誼廳、活力健身房、舒壓瑜伽室、團隊運動場、資優家教室、貝多芬琴房、藏鮮宅配室等近30項豐富設施。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲澄德特區緊鄰房價5~6字頭的左營，平均房價還有3字頭，堪稱價格窪地。（圖／業者提供）

建材等級也加碼，社區採全棟淨軟水、日本YKK AP氣密窗、荷蘭普特斯防霾紗窗、法國SAINT-GOBAIN聖戈班隔音地墊，並有大信防水10年保固、結構保固20年等，並有建築履歷SGS嚴格檢驗，打造最好的台積電概念宅，讓自住客買得更安心。

施政任說：「尤其澄德特區緊鄰房價5~6字頭的左營，但仍有3字頭的成交均價，堪稱價格窪地，吸引不少首購族搶進。」

【潤鴻日研】
仁武正核心・近取台積電
貴賓專線｜07-371-5828
接待中心｜高雄市仁武區京吉一路65號
了解更多｜https://bit.ly/3W2bLIb

關鍵字：仁武澄德特區台積電楠梓產業園區AI潤鴻潤鴻日研

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