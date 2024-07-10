電池大廠宿舍「10坪單人套房」月租3千！廁所乾濕分離　他羨慕慘

▲房間相當寬敞且明亮。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名在新竹工作的網友最近忙著找租房，但不是租金太貴，就是問題一堆；然而，在看到某電池大廠的員工宿舍後，他羨慕不已。只見該宿舍約有10坪大，不僅是單人套房，還有乾溼分離的廁所，種種條件讓他不禁直呼，「真的眼紅到不行，簡直就是天堂跟地獄的差別。」

網友在Dcard發文提到，最近被租屋這件事折磨到爆炸，好的房子太貴，便宜的又問題一堆，最後租了一間大約5坪的小套房，月租金6000元，「當初租的時候想說，新竹租房普遍都這麼貴，只要找到離工作近的、環境還算乾淨、不會太貴的就好，結果住進來之後才發現，這間房子真的小到不行，搞得我又想換個地方住。」

直到前幾天，在新竹某電池大廠工作的朋友傳來宿舍照片，直接變成壓倒他的最後一根稻草，「租金每月3000元，房間大約有10坪，而且是單人套房，附帶陽台跟乾濕分離的廁所。」

▲廁所還是乾濕分離的。（圖／翻攝自Dcard）

最後，他不禁感嘆，「在外面想找到這樣等級的套房，新竹都要8000起跳，破萬也不意外，我的房租是對方的兩倍，但我住的是什麼地方？真的很羨慕我朋友的宿舍，害我都想去應徵了，有沒有哪間公司的宿舍也是這麼狂？」

對此，網友們紛紛驚呼，「天啊，3000元住這麼大的宿舍，真的太夢幻了吧」、「台北市租屋更可怕，沒有1萬根本租不了正常房子，根本是鬼故事中的鬼故事」、「租屋3000元超級便宜，尤其這品質太令人羨慕了！反觀台北市貴還一堆鬼屋」、「我之前去兆X公司面試過，主管有說，如果排隊登記宿舍，沒有入住宿舍前，還可以領1500元的租屋津貼」、「這個環境也太好了吧！兩個完全是不同等級的」。