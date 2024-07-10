兆元資金啟動三捷交匯軸心　東區門戶第一站「國協天玥」

▲「國協天玥」搶佔東區門戶C位，成為北台灣房市最具潛力的新星。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

剛於南港經貿園區落幕的COMPUTEX2024台北國際電腦展，集結了歷屆最多的科技巨擘齊聚，再掀起全球AI狂潮，帶動一場新經濟浪潮。當全台目光一致聚焦南港，加上位居台北東區門戶第一站，讓「國協天玥」成為北台灣房市最閃耀的新星。

全台最大國家會展中心、全台最大A辦聚落、全台最大生技園區，都在南港經貿生活圈，其中南港展覽館一館、二館的基地面積，總計約有9.6萬坪，展攤多達5000個，是原台北世貿的3.7倍大。

▲南港軟體科技園區為全亞洲四大軟件園區之一、更是全亞洲第一。

而南港軟體科技園區在2019年企業家數542家，員工人數總計約2萬5000人，全年營收超過6500億元，產業優勢加上群聚效應更是榮獲了英國經濟學人智庫認證，是全亞洲四大軟體園區之一，績效更是全亞洲第一。

▲財經專家黃世聰認為東區門戶計畫是整個北台灣最具潛力的旗艦開發計畫，南港更被喻為是下一個信義計劃區。

財經專家黃世聰就說明：「南港成為代表台北市的關鍵字，除了剛落幕的COMPUTEX 之外，我們知道東區門戶計畫是整個北台灣最具潛力的旗艦開發計劃，政府規劃約莫有440公頃佔地面積，結合發展成為一個集交通、會展、生技、文創、軟體的綜合區，有人就把它喻為是下一個信義計劃區，以未來房市的發展來說，也毫無疑問，南港是整個北台灣最具潛力的一顆星。」

▲東區門戶計劃政府預計前後投資6000億元，民間也將引進約5000億元的資金。

東區門戶計劃的開發面積約3個信義計畫區，在政府預計投入6000億元的預算前提下，民間也不落人後，將挹注約5000億元的資金，在政府加民間兆元資金的推動之下，預計可以創造10萬個以上的工作機會，而南港經貿核心地段，將成為一個世界級的企業聚落。

▲2024年將完工的三井南港LaLaport將提供 5萬坪左右的購物中心。

黃世聰補充：「目前為止已經吸引包括像台積電、AMD、微軟等大型企業進駐，生活機能部分2024年預計完工的三井南港LaLaport，是一個約有5萬坪左右的購物中心。」 再結合中信園區以及台北漢來大飯店，幾乎可以不出南港，也可以完成所謂「一站式」的精品休閒。

放眼南港未來藍圖，約有10座大型購物中心會在此陸續開發，加上以南港車站為軸心所展開的TOD計劃，規劃以空橋、連通道等連接系統，有望將這些購物中心都串連起來。

▲縱橫台灣房產超過半世紀的國揚建設團隊，在南港路一段、經貿一路推出都會精品新案「國協天玥」。

由縱橫台灣房產超過半世紀的國揚建設團隊打造的「國協天玥」位於南港路一段、經貿一路的交會角地，佔地724坪，緊鄰南港展覽館，規劃36 - 57坪都會精品建築。值得一提的是，國揚集團也是台灣唯一同時擁有頂級百貨商場、五星級觀光酒店、複合式巨蛋以及不動產建築營造的專業開發商。

「國協天玥」座落東區門戶的第一站，走路步行約30秒，就可以到達「捷運南港展覽館站」，同時享有一站就能直抵五鐵共構的南港車站的地段優勢。

▲南港展覽館站周邊在交通機能上擁有「三高、三快、三捷」的強大動能。

「國協天玥」行車5分鐘內可以接軌國道1號、3號以及環東快速道路，特別是「捷運南港展覽館站」同時匯聚板南、文湖線、加上未來的基隆捷運，在交通機能上擁有「三高、三快、三捷」的強大動能，也讓住在這裡，生活可以分秒掌握達到「用速度改變價值，串連城市繁華」的交通能量。

不僅坐擁南港經貿生活圈縱享地利之便，更與豪宅巨擘簡俊卿建築師、工一設計攜手合作，並擁有全台首創類總統套房等級的五星級飯店式接待會館。

▲「漢來國際物管」承襲英國管家協會雙認證的尊榮服務，用細膩服務傳達給每一位住戶。

「國協天玥」接待會館位於台北漢來大飯店26樓的「皇家套房」，首開台灣房地產行銷先例，提供客戶在賞屋過程中，感受到國揚集團的頂奢飯店服務，以高規格的五星級尊榮款待，用細膩的「漢來式感動服務」，傳達給每一位未來的住戶。

東區門戶第一站的頂奢新案，一推出市場反應非常熱烈，「國協天玥」千萬不能錯過。

國協天玥

聯絡專線 : 02-2788-6888

接待會館 : 台北漢來大飯店皇家套房（台北市南港區經貿一路168號26樓）

官方網站 : https://reurl.cc/aLjdpl

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