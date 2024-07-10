賣不掉加價賣？　高雄母攜子尋短凶宅766→798萬元

▲高雄英明商圈有間公寓1樓凶宅，開價798萬元求售。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期三重男子狠殺妻小又輕生，悲劇引起全台民眾關注。高雄英明商圈有間公寓1樓，2019年有單親媽媽帶孩子燒炭，只有救回大人，因此成為凶宅，開價798萬元求售，有眼尖網友發現原來同一物件曾出售過，當時開價766萬元，引來網友疑惑發問「賣不掉加價賣？」

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臉書粉專「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」有仲介PO文求售，該物件位於高雄英明商圈，為公寓1樓，2019年有單親媽媽帶孩子燒炭，只有救回大人，因此成為凶宅，地坪7.25坪、建坪為19.5坪，1樓門口可停車，開價為798萬元。

PO文一出，引來網友紛紛回應，有網友認為，「所以害死小孩自己沒死。」、「小孩的貼紙還貼在浴室，看了真心酸。」

還有眼尖網友發現原來同一物件曾出售過，今年1月開價766萬元，網友表示「沒賣掉的房，有些人反而會加價賣，原來是真的。」、「價比屋凶」。

▲高雄英明商圈有間公寓1樓凶宅，開價798萬元求售。（示意圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，英明路商家林立，生活圈生活機能完善，附近公寓以40~50年居多，建坪多在17~25坪，1樓公寓若經整修，總價約800~900萬元，若1樓有法定空地，可當合法車庫，價格更高，總價約1200~1500萬元。

2樓、3樓以上總價約600~800萬元，4、5樓400~500萬元，未經整理的原屋況，則會便宜1.5~2成。楊秉瑞表示，英明商圈屋齡5年內大樓，成交價也要3字頭，有不少首購族先入手公寓，先求有再求好。也有包租公買公寓來隔成套房收租金，套房月租金約1萬元上下，投報率也不錯。

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