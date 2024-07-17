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切入台中房市真空帶！聽見換屋族心聲　水湳「遠雄藝舍」珍稀成屋今年入主

▲▼ 遠雄藝舍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳以國際都市機能的全方面開發發展，公共建設就挹注超過500億元，更讓水湳成為台中房市中最受注目的一個重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

拿著一手好牌的水湳經貿園區，前身為「水湳機場」，2004年機場遷至清泉崗後，由政府開始進行都市計畫，總開發面積為254 公頃，擁有全台中最大、近67公頃的中央生態公園貫穿，且全區規劃由政府主導，奠定國際城市定位。

從規劃上，水湳以國際都市機能的全方面開發發展，公共建設就挹注超過500億元，國際標的規模與建設量體更是少見，更讓水湳成為台中房市中最受注目的一個重劃區。

不過隨著全台房市升溫，因應總價帶的需求變化，目前各區2房產品充斥，即將進入推案上升期的水湳，更因地價高漲出現低於20坪的極小宅產品，不少專家預言5年後的完工潮，3房產品的保值性將顯現在市況中。

當小宅成為市場上熱錢追逐的產品，對於即將成家、結婚剛需、換屋舊換新、透天換大樓的族群而言，2房小宅是否能滿足真正自住的客群需求。

全案即將在今年交屋的「遠雄藝舍」就掌握具有自住需求的換屋客群真正在意的居住尺度規劃，除了有西屯區的燙金門牌，新案基地位於福星北路上，更是位居水湳經貿園區中稀有的低密度生活核心，被西苑高中、逢甲大學、僑光科大三所學城所環繞。

搶在重大建設落成前交屋的「遠雄藝舍」以自住客為出發點規劃社區，壓軸釋出的43坪3房戶型，光是客廳就有4.8米寬度，對於享受居家的自住客來說，生活一點都不委屈，這樣的格局也能保有彈性空間，讓起居空間尺度隨心所欲。

▲▼ 遠雄藝舍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「遠雄藝舍」43坪3房戶型，客廳面寬達4.8米寬，舒適的起居空間備受自住客青睞。（圖／業者提供）

除了寬敞舒適的大客餐廳，「遠雄藝舍」即將成屋的優勢，更成為購屋族看準下手的引擎動力，不用脫離市場行情的未來價，而是以拿捏得宜的總價、不超過豪宅限貸令4千萬元的門檻價，回饋給真的想享受水湳經貿園區的住戶。

「遠雄藝舍」聘請大師團隊以「城市藝廊」的核心價值，以匠人「一心一藝」的精神替住戶量身打造優美的生活環境， 據了解，目前已購客多為周圍醫生、教師、中科工程師的三師族群，住戶均質可期。

▲▼ 遠雄藝舍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「遠雄藝舍」即將成屋的優勢，更成為購屋族看準下手的引擎動力，不超過豪宅限貸令4千萬元的門檻價，是水湳移居與換屋的好選擇。（圖／業者提供）

而深耕台中的決心，也能從遠雄建設未來佈局察覺，遠雄建設佈局大水湳地區，除了「遠雄藝舍」，未來還有新案推出，呼應水湳提供的藝術生活氛圍，遠雄也引進法國精品藝廊Yellowkorner的作品，精選30幅以上作品點綴在各梯廳，讓以白系空間為主軸的「遠雄藝舍」有著如同美術館般的高級質感。


遠雄藝舍基本資料
基地位置：台中市西屯區福星北路88號、86號
接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房（29、33坪）、三房（43坪）
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/67af5d

關鍵字：水湳經貿園區自住房產3房遠雄藝舍保固433遠雄建設水湳房市房價成屋43坪房市密碼

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