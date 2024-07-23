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台南成AI未來之都！AI+綠能新世代　沙崙科學城打造首座人工智慧產業園區

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲台南沙崙智慧綠能科學城，引領台灣AI與綠能新世代。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

全球AI浪潮席捲而來，台南市作為台灣高科技產業重鎮，正積極迎接這波新趨勢。日前行政院長視察沙崙智慧綠能科學城，宣布在台南高鐵特區周邊設立全台首座人工智慧產業專區，推動AI產業，落實「人工智慧島」願景，自2016年以來沙崙園區迅速崛起，與南科並列為台南經濟雙引擎，這不僅加速台南的科技創新步伐，更為全國注入了新的發展動力，未來，沙崙智慧綠能科學城在台灣AI科技與綠能產業的成長中，將扮演更重要的角色。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲台南高鐵特區周邊設立全台首座人工智慧產業專區。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲台南市市長黃偉哲。

行政院長之前宣布將在台灣打造首座的AI生態園區，台南市已做好準備迎接這項重大發展，台南市市長黃偉哲表示「2024年年度關鍵字一定是AI，台灣在未來人工智慧發展中的重要性將更加凸顯。國科會選擇台南沙崙作為台灣人工智慧AI生態園區的所在地，考量很精準。沙崙與南科毗鄰，南科有台積電的三奈米與五奈米廠以及大量相關供應鏈進駐，沙崙作為下一個發展重點，將成為AI發展的核心，更是國家級的戰略布局。」

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲國科會選擇台南沙崙作為台灣人工智慧AI生態園區的所在地。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲南科有台積電的三奈米與五奈米廠以及大量相關供應鏈進駐，沙崙與南科毗鄰。

近年來台南市政府積極強化沙崙科學城周邊的商業和教育配套。其中，沙崙國中成功轉型為K-12雙語學校，並將綠能和人工智慧相關課程納入教學，躋身全球頂尖教育機構之列，這些努力不僅提升了台南的教育水平，更進一步鞏固了沙崙在科技創新、人工智慧教育和綠能科技領域的領先地位，全方位的發展策略，將為台南未來在科技創新、人工智慧教育、綠能科技競爭中贏得先機。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲沙崙國中成功轉型為K-12雙語學校。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲5+2創新產業計畫。

台南市市長黃偉哲提到沙崙智慧綠能科技園區的未來發展，他強調，該園區是蔡英文前總統5+2創新產業計畫的重要組成部分，匯聚了中研院、工研院等研究機構，以及陽明交大、成大等高等學府。園區特別注重教育配套，設立了從幼稚園到高中的沙崙雙語學校以吸引高科技人才。此外，園區周邊的生活機能也在不斷完善，包括三井Outlet和大台南會展中心等，且台南日照充足，非常適合發展太陽能光電，加上風電等綠色能源，未來綠電發展勢不可逆，黃偉哲預見，隨著AI產業的發展和綠能技術的推進，沙崙園區將在未來扮演舉足輕重的角色，有望吸引如Amazon、AMD、NVIDIA等國際科技巨頭進駐。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲匯聚了中研院、工研院等研究機構，以及陽明交大、成大等高等學府。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲沙崙雙語學校從幼稚園到高中都有。

台南市市長黃偉哲強調，現階段沙崙智慧綠能科技園區以研究機構居多，台灣要繼續引領整個世界的科技潮流，聚焦量子科技研發產值是數以千億計，園區總投資額高可見未來性，成大健康園區國家投入180多億，中研院的量子研究所投入金額數十億，國科會更斥資100億打造AI生態園區，預計就業人數將從現有1萬人，大幅增至10萬人，為因應未來發展交通建設已提前布局，台86線將增設新的交流道，捷運藍線延伸計劃也將於後年動工，大幅改善沙崙與南科間的連結，為台灣經濟注入新動能。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲成大健康園區國家投入180多億。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲國科會更斥資100億打造AI生態園區。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲台86線將增設新的交流道通往沙崙。

台南沙崙高鐵特區自2007年高鐵營運以來，已成為都市發展新核心，隨著沙崙綠能科學城的快速發展，該區吸引了諸多投資，其中最引人注目的是MITSUI OUTLET PARK。三井不動產集團商業事業經營部長坂間康太透露，台南OUTLET一期開幕至今已吸引超過1500萬人次造訪，二期擴建工程即將啟動，預計引進50個新品牌。坂間康太強調，此次擴建不僅將提供更多購物和餐飲選擇，還將引入日本國內商業設施才有的運動和娛樂設施，以創造更豐富的生活體驗。他表示，擴建計畫預計每個專櫃可僱用約10人，加上專櫃的營運、其他在設施中服務、負責營運等需求，將為當地創造大量就業機會。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲MITSUI OUTLET PARK一期開幕至今已吸引超過1500萬人次造訪。

過去日本橫濱車站花了30年以上才完成都市發展，台南高鐵從2007年開始只花了17年就實現了驚人的發展，擁有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的黃金交通優勢。財經專家張旭嵐表示「成大沙崙醫院、三井OUTLET二期、全台首座公立全雙語K-12學校、以及量子科技研究中心等多項重大建設正在進行，估計沙崙智慧綠能科技園區可以創造8000個就業機會，隨著台南市政府決定在此設立全台首個AI生態園區，並且大幅投入國發基金與公共建設預算，沙崙智慧綠能科技園區成為推動AI產業化的關鍵樞紐，彰顯台灣立足全球科技舞台的實力與決心。

▲▼台南,沙崙,沙崙智慧綠能科技園區。（圖／取自影片）

▲沙崙智慧綠能科技園區將擁有台鐵、高鐵、捷運等重要設施。

關鍵字：台南沙崙沙崙智慧綠能科技園區

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