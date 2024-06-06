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AMD研發中心台南2區呼聲高　在地：最低2字頭可入手　

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台設研發中心，台南南科因有台積電廠，也是外界猜測可能的地點之一。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台設研發中心，AMD執行長蘇姿丰7日將出席位在台南沙崙的「2024年南方半導體論壇」，屆時將前往南科與沙崙物色合適場地，外界認為相當有機會在台南落腳，專家分析，2區大樓最低還有2字頭可入手。

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輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳透露將在台加碼投資，設置第二座研發中心，全台各縣市發起搶人大戰，而競爭對手超微，也將在南台灣砸50億元蓋研發中心，地點傳出可能是在蘇姿丰的故鄉台南。

蘇姿丰7日將出席位在台南沙崙的「2024年南方半導體論壇」，市場預期，她有機會進一步討論在南科、沙崙設置研發中心的可行性。

▲▼ 三井,OUTLET 。（圖／記者張雅雲攝）

▲沙崙智慧綠能科學城位於歸仁，區內的三井MITSUI OUTLET PARK 2期已動土，建設愈來愈多。（圖／記者張雅雲攝）

台南市經發局表示，台南具有AI晶片產業優勢條件，在半導體產業面，南科去年營業額達1兆5855億元，再創新高且首度超越竹科，IC設計產業鏈也有不少大廠也在台南插旗。人工智慧產業方面，沙崙智慧綠能科學城匯集許多智慧綠能與資安廠商等，吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，台南近年以北南科、南沙崙打造產業雙引擎，根據實價登錄統計，南科所在的善化、新市、安定3行政區，2024年的預售案房價，以善化的均價最高，達35.1萬元，新市則是最高成交價出現46萬元創歷史新高，安定還有2字頭價格最親民。而沙崙則是均價落在31.4萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲AMD研發中心可能區域今年預售房價。（ETtoday製表）

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，台積電創造南科效應，周邊已是台南科技重鎮，善化、新市生活機能較佳，幾年前建商推案就從透天改為大樓、華廈產品，區域5年內大樓價格落在32~38萬元，與新案價差不大；至於安定房價相對便宜，推案以華廈居多，屋齡5年內，成交價約30萬元。

除南科周邊，佘光宗指出，沙崙也具AI題材可發展，2020年該區首個進場的預售案「國家強棒」，還有1字頭價格，今年區域的預售均價已站上3字頭，房價天花板落在39萬元左右。至於該區中古大樓屋齡都在5年內，成交價30~35萬元。

佘光宗指出，南科、沙崙有3字頭大樓可入手，安定還有2字頭價格，若AMD在台南設立研發中心，可加速區域發展，帶來更多高科技人才，未來房價將再受激勵。

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關鍵字：AMD晶片台南研發中心南科沙崙

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