忘關冷氣「吹歸剛」！下班回家涼涼的他崩潰　一票搖頭：賺到

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到夏天，就像進到高溫地獄，不少人回到家第一件事就是開冷氣。一名男網友崩潰表示，去上班在外面曬了整天太陽，一回家打開門，發現「一陣涼涼的空氣」徐徐吹來，瞬間一頓「某ㄇㄨˇ丟，挖拎ki某乖丟（沒有錯，我冷氣沒關到）」，似乎是擔心電費狂噴。不過，其他人紛紛搖頭，直呼這樣反而賺到。

原PO在●【爆廢公社公開版】●表示，早上出門上班，在外面曬整天太陽，一回家打開門，「發現一陣涼涼的空氣在客廳裡面徐徐吹來」，才想起自己忘記關冷氣，瞬間崩潰大喊，「吹歸剛欸，槓（吹整天欸，X）！」

貼文一出，其他人紛紛搖頭，「現在變頻關關開開反而更貴，你開整天回家還不用等就涼，你賺到了」、「開開關關才是浪費電」、「變頻冷氣，一天不關，也花不到你100摳，免煩惱」、「是西曬嗎？不是的話沒差。」有人則表示，「冷氣可以加裝wifi模組，可以遠端遙控。」

還有一票網友安慰，「還好啦！我有個朋友出門玩4天回來，才發現冷氣沒關」、「沒事，我爸出門一個禮拜，家裡冷氣一個禮拜沒關」、「絕對比一覺醒來發現窗戶忘了關好」、「我朋友是出差一個月回來，才發現冷氣沒關。」

有日本節目訪問過資深冷氣師傅，以變頻冷氣來說，如果要長時間吹冷氣，開開關關反而耗電，因為壓縮機啟動需要的電流很高，一來一往耗電量就會飆升，所以建議使用變頻冷氣時可以將溫度設定在26度，然後就不要關了，「這樣才能恆溫，反而才省電」。

此外，台電粉專「台電電力粉絲團」也曾說明，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，如果開關間隔時間不長，建議中途可以改為送風模式或調高溫度，開開關關反而耗能。另外溫度設在26至28度並搭配電扇使用，更能達到省電效果。