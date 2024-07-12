永豐棧何家債務難解！　「阿利海鮮」底價破10.5億重起法拍

記者陳筱惠／台中報導

位於東興路、台灣大道「阿利海鮮」4月時以底價10億1820萬元進入法拍市場，成為市場焦點，不過在首拍日前撤拍，市場人士皆以爲事件告一段落後，豈料，近期該物件又重啟拍賣，底價更增3741萬元，來到10.5561億元。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

▲「阿利海鮮」又重啟拍賣，底價更增3741萬元，來到10.5561億元。（圖／記者陳筱惠攝）

五星級酒店「永豐棧」與「阿利海鮮」過去因集團財務危機、欠薪風暴而曾結束營業，現「阿利海鮮」改為「雀客藏居台中大墩」經營，共計84間客房，由安泰商業銀行聲請法拍，該建物坐落五期重劃區，建物總面積3798.72坪、土地501.55坪，總共8層樓，首拍時間落在8月1日。

「雀客藏居台中大墩」產權為豐昱國際所有，也是永豐棧何家第二代所有，過去除將公司名下不動產（共計221筆）以設定56億元的最高限額抵押權，又於2014年7月，簽立聯合授信合約，向銀行團申請借款45億元。後續自2021年9月開始，因存款不足遭陸續退票，導致建物進入法拍。

▲「敦謙國際則表示，不論建物型屋主是否會易主，都會釋出善意好好詳談，（圖／記者陳筱惠攝）

據法拍筆記揭露，敦謙國際的租期自2023年4月10日起一路至2028年5月9日止，共計5年。雖未有實登揭露租金價碼，但從過去媒體揭露得知，「永豐棧酒店」與「雀客藏居台中大墩」曾以月租金800萬元出租。

值得注意的是，法拍筆錄也記載「該租賃契約於不動產查封後所為，違反查封效力，不生效力，不動產拍定後依現況點交。」等同於敦謙國際租約無效，不過對此敦謙國際則表示，不論建物型屋主是否會易主，都會釋出善意好好詳談，

以房數與週邊租金行情拆算，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「『雀客藏居台中大墩』月租金行情保守約有250萬元的行情，即便加價4千萬元，投報率仍有2.5％左右，對於飯店業經營來說，容易吸引同業出手。」

▲永豐棧何家的欠債龐大且複雜，法拍動向受人注目。（圖／記者陳筱惠攝）



不過不動產業者則指出：「永豐棧何家的欠債龐大且複雜，單純以土地價值來觀察，該土地住二土地，拆算土地單坪價格落在120萬元即便符合行情，且土地方正，現在市中心土地雖然相當難尋，但要開發商出手的機率仍是不高。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式





▲台中阿利海鮮法拍建物小檔案。