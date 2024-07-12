爸媽出200萬！她秒簽「每坪90萬預售屋」被罵爆　網見格局：超爛

▲女網友當場簽訂，回家被爸媽罵翻。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來房價居高不下，因此買賣房子之前應該要做好評估，一名女網友表示，爸媽願意出200萬贊助買房，日前看到三重預售屋很心動，一坪90萬元，含車位總價2500萬元，不過爸媽卻拒絕，一看到房子格局更生氣，「連廚房都沒有」，客廳空間也很小，氣得要她退訂。貼文曝光，網友也覺得格局爛，「難怪被噴」。

有網友在PTT發文，「三重預售屋買一坪破90萬被父母怒噴退訂？」轉貼一名女網友的文章，爸媽拿200萬元贊助買房，她看完三重某間預售屋後很心動，被代銷說服當場下訂，每坪售價為90萬，加上平面車位費用，總價2500萬，還附贈冷氣、廚具等家電。

家人得知後，直接怒噴並堅持退訂，女網友拿格局圖想要說服爸媽，結果爸媽一看到格局圖更氣，把房子罵得一無是處，「連廚房都沒有，這哪裡有餐廳？客廳還這麼小到底要怎麼住？」女網友覺得委屈，表示自己不需要廚房，喜歡房間大一點，「我覺得很好啊！現在退還要被沒收訂金耶，難道真的有這麼爛嗎？」

貼文曝光，網友紛紛搖頭，「開放式廚房還正對臥室，難怪被噴」、「這三小格局開到90萬，上個月買79萬的都屌打」、「2500萬買這個真的是糞沒錯」、「90萬/1坪，也沒砍到7X萬再簽，被噴應該」、「這格局、地點，父母是對的」、「90萬可以買大安區了」、「廚房在臥室旁，這買得下去？」「進陽台要先進房間，爛到有剩」、「到底誰會買這種房，還暗廳」、「暗廳、單面採光、一衛浴、單價太高」。

▼格局圖曝光。（圖／翻攝自PTT）

