興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

▲興富發（2542）代子公司碧江企業公告取得台中市西屯區惠順段、現址為「華盛頓幼兒園」房地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

興富發（2542）代子公司碧江企業公告取得台中市西屯區惠順段、現址為「華盛頓幼兒園」房地，該土地面積約1331坪，含建物購買總價為37.94億元，交易人為自然人等10人，業者指出將規劃小坪數住宅。

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獵地王興富發建設積極搶進台中市政路兩側土地，今（12）日在發出重訊拿下華盛頓幼兒園1331坪土地，總價為37.94億元、拆算單價落在285萬元，對此，興富發建設副總廖昭雄表示：「此次地段絕佳，該幼兒園預計明年6月搬遷，之後將走危老程序，將規劃小坪數住宅，預計最快2026年才會推案。」

▲興富發過團大舉看準市政路開通議題，近幾年重壓已推出多個新案。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷則認為：「興富發過團大舉看準市政路開通議題，近幾年重壓，集團子公司加總已推出『市政新銳』、『雲頂』、『蘿曼蘿蘭』、『市政萬象廣場』，以單坪土地價格285萬元來說，該土地又前後臨路，未來開價8字頭不成問題。」

▲七期新市政中心唯一一間「大都會幼兒園」2022年被豪宅一哥聯聚建設以單坪301萬元價碼包下。（圖／記者陳筱惠攝）

不過七期新市政中心周邊儼然成為幼兒園絕緣體，以台中國家歌劇院、台中市政府為中心的新市政中心內唯一一間「大都會幼兒園」2022年被豪宅一哥聯聚建設以單坪301萬元價碼包下。

過去將孩子送去「大都會幼兒園」的七期貴婦已經哀號，當時才將孩子轉送至華盛頓，豈料華盛頓幼兒園如今也被建商吃下，令她相當哭笑不得。

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