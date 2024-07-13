飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？內行公開最強技：維持多年

▲飯店消滅害蟲的秘訣是什麼？內行人透露關鍵手段。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

天氣炎熱，又到了蟑螂大軍出沒的時候。有網友近日在臉書公開社團上提問，他好奇飯店如何能一直維持無蟑螂、螞蟻等害蟲的環境。對此，內行人透露，飯店會定期進行大規模的消毒，並且每天都會進行嚴謹的清潔，也會與消毒公司合作，以確保環境清潔；除此之外，還有網友分享 除蟑秘技，透露可以維持多年。

有網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文詢問，「飯店是如何做到一年四季都看不到蟑螂、螞蟻等害蟲的？」該問題引起了大量的討論，很多人都對飯店能夠維持如此乾淨衛生的環境感到好奇。

▲飯店除了會固定消毒，還會使用水煙式殺蟲劑除蟲，以確保衛生環境。（示意圖／取自免費圖庫ingimage）

其中，貼文也吸引不少內行人紛紛留言回應，原來飯店除了固定的消毒時間，還會使用水煙式的殺蟲劑來進行消毒，「飯店有配合的消毒公司，效果真的很不錯」、「就是每天清，每天照表操課的清以及從業人員有紀律按規範做事的共同成果而已（占90%以上），消毒公司功能是補足」、「其實只有自己家滅蟑效果還是沒很明顯，我們公司是整棟消毒，抓老鼠滅蟑」。

對於如何在家中防止蟑螂出沒，許多網友也給出了他們的建議。有網友表示，他們試過使用不同的方法，像是放藥、水煙，但發現最有效的方法還是封住所有的排水口。還有網友建議，可以定期請消毒公司來家裡進行消毒，儘管費用在1500到2000元之間，但效果卓越且可以維持好幾年，因此認為這是非常值得的投資。