ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？內行公開最強技：維持多年

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲飯店消滅害蟲的秘訣是什麼？內行人透露關鍵手段。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

天氣炎熱，又到了蟑螂大軍出沒的時候。有網友近日在臉書公開社團上提問，他好奇飯店如何能一直維持無蟑螂、螞蟻等害蟲的環境。對此，內行人透露，飯店會定期進行大規模的消毒，並且每天都會進行嚴謹的清潔，也會與消毒公司合作，以確保環境清潔；除此之外，還有網友分享 除蟑秘技，透露可以維持多年。

有網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文詢問，「飯店是如何做到一年四季都看不到蟑螂、螞蟻等害蟲的？」該問題引起了大量的討論，很多人都對飯店能夠維持如此乾淨衛生的環境感到好奇。

網友發文求救如何快速殺死蟑螂。（示意圖／取自免費圖庫ingimage）

▲飯店除了會固定消毒，還會使用水煙式殺蟲劑除蟲，以確保衛生環境。（示意圖／取自免費圖庫ingimage）

其中，貼文也吸引不少內行人紛紛留言回應，原來飯店除了固定的消毒時間，還會使用水煙式的殺蟲劑來進行消毒，「飯店有配合的消毒公司，效果真的很不錯」、「就是每天清，每天照表操課的清以及從業人員有紀律按規範做事的共同成果而已（占90%以上），消毒公司功能是補足」、「其實只有自己家滅蟑效果還是沒很明顯，我們公司是整棟消毒，抓老鼠滅蟑」。

對於如何在家中防止蟑螂出沒，許多網友也給出了他們的建議。有網友表示，他們試過使用不同的方法，像是放藥、水煙，但發現最有效的方法還是封住所有的排水口。還有網友建議，可以定期請消毒公司來家裡進行消毒，儘管費用在1500到2000元之間，但效果卓越且可以維持好幾年，因此認為這是非常值得的投資。

關鍵字：飯店害蟲衛生清潔消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

立法院內政委員會11日審查《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正案，國民黨主張將租屋市場全面實價登錄，但因朝野立委無共識，條文全數保留送朝野協商。內政部13日表示，將在「去識別化、個資保護、不用修法」原則下，於2025年1月公布各區域租金行情，逐步推動租屋市場透明。

4小時前

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？內行公開最強技：維持多年

網友近日在臉書公開社團上提問，他好奇飯店如何能一直維持無蟑螂、螞蟻等害蟲的環境。對此，內行人透露，飯店會定期進行大規模的消毒，並且每天都會進行嚴謹的清潔，除此之外，飯店也會與專業的消毒公司合作，以確保酒店環境的清潔度。

7小時前

黃仁勳造福台灣商用不動產　商仲：外資詢問度增

先前輝達執行長黃仁勳訪台，不只多家科技股大漲，連國內房地產也將受惠。仲量聯行總經理侯文信觀察，黃仁勳效應讓台灣的國際能見度增加，觀察近期商用不動產市場，已出現更多的外資詢問。

8小時前

TPASS上路滿1年　北北桃基最熱門2車站「1天賣1戶」

TPASS通勤月票上路滿1周年，根據房仲統計數據，北北基桃台鐵車站周邊1000公尺內的房市價量表現明顯變化。其中，汐科車站及板橋車站周邊住宅最為熱銷，平均每天成交超過1戶；而從房價表現來看，以中壢車站、台北車站、內壢車站房價漲幅均超過1成。

10小時前

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯了！台電曝「1位置」更省電　

許多人都知道，冷氣配循環扇能吹更涼更省電！不過台電粉專提醒，一票人都不知道，循環扇可要放對位置才行，首先是「冷氣出風口下方」，接著要往「最長對角處朝室內中央吹」，且呈現約45度仰角擺放，涼風可吹到更深的角落，便能快速調節室溫不均的狀況。

11小時前

「年輕人才是受害者！」　李同榮指新青安3大受益人是他們

新青安真在幫助年輕人嗎？房市專家表示，新青安真正的3大受益人是建商、售屋者以及投資客，而看似圓夢的年輕人則是深受其害，直指年輕人為不足10萬元的補助，卻要額外承擔超過50萬元的房價增幅，而隨著房價高漲，無法購房的年輕人只能望屋興嘆，「等於無論是否購房，年輕人都成了這項政策的受害者。」

12小時前

晚6年跟周董當鄰居　入住門檻提升22.5%

台北豪宅隨著景氣復甦持續升溫，根據台灣房屋集團趨勢中心的統計，2023年前5個月整體豪宅的平均單價有上揚趨勢，去年均價落在135.8萬元，今年達到150.6萬元，增幅約為10%。而大安區指標豪宅「和平大苑」近期成交紀錄再創新高。

14小時前

夢想開窗有美景　他買14樓「晚上開燈1狀況」超崩潰：連窗都不敢開

有網友表示，夢想住在高樓層，打開窗就是綠地、水景，於是買了14樓的房子，結果蚊蟲比想像中誇張，晚上點燈就會引來一堆蟲，有些還會鑽紗窗，因此晚上都不敢開窗，而且蟲子會引來壁虎，甚至跑進室內，讓他超崩潰。信義房屋專家表示，買水岸第一排，不管高低樓層都會有這樣的困擾。

14小時前

高雄新市鎮房價再創新高「47萬／坪」！專家：1區有新蛋黃雛型

近期受惠台積電、橋科效應，高雄楠梓、橋頭房市超狂熱，房產專家何世昌就指出，高雄新市鎮其中一案，頂樓成交價來到47萬元／坪，直接創新高，「整體結構來說，我個人推測楠梓房價更上一層樓是遲早的事，而且已經呈現『新蛋黃』的雛型」，未來楠梓可能跟左營、鼓山一樣都是蛋黃價。

14小時前

流標10次！　18人搶拍高雄透天凶宅420萬成交

高雄苓雅區一間老透天，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，2022年首度出現在法拍市場，歷經10次流標，日前第三輪法拍的三拍終於拍出，底價318萬元，引來18組人馬搶標，最後成交價420萬元，加價102萬元甚至超越二拍底價。

16小時前

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？..

百萬YouTuber全台首店開..

原廠認證！1家電「別找人拆機洗..

1.3萬買下廢棄儲藏室　裡面全..

興富發再砸近38億　搶下七期市..

在地等10年！淡江大橋將通車　..

忘關冷氣「吹歸剛」他崩潰！一票..

食品大廠破產「牽拖老婆」　七期..

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯！台..

台中房市章魚哥預言　74環線內..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋市場透明化！　內政部：明年..

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？..

黃仁勳造福台灣商用不動產　商仲..

TPASS上路滿1年　北北桃基..

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯！台..

「年輕人才是受害者！」　李同榮..

晚6年跟周董當鄰居　入住門檻提..

夢想開窗有美景　他買14樓「晚..

高雄新市鎮房價再創新高「47萬..

流標10次！　18人搶拍高雄透..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366