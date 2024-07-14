房東信教突喊不給租　控「海產店殺生」差點病死！老闆怒貼紅布條

▲房東生了重病。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

有網友指出，在他學生時期就營業的老字號海鮮熱炒店，突然無預警宣布停業，原因竟是信佛教的房東生了重病差點過世，教友說是「餐廳殺生」導致，所以決定要將房子收回，久沒回家的原PO無奈嘆「五味雜陳」。貼文曝光，有網友指出，這是台南小東路上的海產店，而且是去年的新聞了，「布條還在」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出兩張照片，學生時期每天都會經過的熱炒店，如今停止營業了，業者還在外面拉起紅布條抗議，寫著「出爾反而說不租了，從今日起暫停營業」、「因房東信了佛教，教友跟她說租了殺生業，所以才會生了場大病，差點害死她！」

貼文曝光，網友喊扯，「跟宗教無關，跟房東的腦子有關」、「我媽也被洗腦賣雞排，捕魚也是殺生的行業，我回我媽：冰島人不吃魚你叫他們餓死？還是佛祖有本事讓冰島人可以不用捕魚，天上就會掉下一堆營養均衡的食物」、「我覺得宗教只是藉口...就是找理由不租了而已」、「這個我就遇過，講好了要租，結果大師一句話，就不租我了」、「過度迷信蠻糟糕的」。

就有網友認出，這是去年的事情了，「這家熱炒店真的很好吃，不做超可惜的」、「這很久了，還上了新聞」、「目前還在（紅布條）」、「小東路上，一陣子了，之前上過新聞」、「近一年前的事，社團已出現好幾次」。原PO看了留言才恍然大悟，「原來很久了嗎，幾年沒回去結果挺驚愕的」。

▲業者怒貼紅布條抗議。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



據了解，海產店去年11月在自家粉絲團PO文，怒斥「遇到爛房東，惡意不續租。」也PO出多張照片，指出店內設備全部都要出售。海產店留言透露，當初與屋主簽約2年，因租期短，曾詢問屋主到期會續租嗎？當時屋主口頭告知會續租，而且租金不變。

不過因為海產店有意盤讓，並表示已跟新接手的店家、以及房東談妥租金，第一年月租金6.8萬元，第二年漲至7.5萬元，最後卻因房東不續租，因此直接停業，氣得直接掛出紅布條痛批屋主。