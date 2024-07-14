桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單價離6字頭只差5千

▲小檜溪重劃區內預售新案，去年7月住宅大樓平均單價落在45萬元，今年7月已來到50萬元。（圖／業者提供）

記者陳意雯／桃園報導

許多雙北市民被高房價擠壓，選擇到桃園置產，房市也隨著人口增長更加熱絡。東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，桃園區內擁有藝文特區、中路重劃區、經國重劃區和小檜溪重劃區，加上明星學校坐鎮為區域增添教育資源的優勢，小檜溪重劃區內預售新案開價單坪穩坐5字頭，去年7月住宅大樓平均單價落在45萬元，今年7月已來到50萬元，漲幅11％，漲勢相當兇猛。

許麗珠指出，根據實價登錄顯示，小檜溪重劃區內預售新案「遠雄夏沐」，以高樓層、格局3房2廳2衛成交最高單價59.5萬元，平均成交單價54.5萬元，且於今年5月已完銷，深受換屋族與年輕家庭青睞。小檜溪重劃區位在三民路、春日路、民光東路一帶，鄰近大業大有商圈與市中心，所在位置絕佳，因此吸引許多知名建商積極推案，買氣相當不錯。

小檜溪重劃區總面積40公頃，其中約25公頃作為住宅與商業使用，其餘則為公園、學校等公設用地，許麗珠表示，該區綠覆率高又鄰水岸，宜居宜商引來多元客群關注，除外溢買盤外，許多原大業大有商圈內居民求近換屋的需求也相當高，新案頻頻開出高價也帶動中古屋行情，20年中古住宅大樓目前成交單價已來到30至35萬元，相比去年2字頭房價成長幅度之高。

許麗珠進一步表示，許多桃園區居民看準小檜溪重劃區的房市爆發力，早早在2字頭單價時就入手，如今轉售單價行情飆升至45至55萬元，近乎翻倍，除當地換屋族與雙北通勤族，最遠甚至有竹科工程師因交通便利、宜居環境與親民房價，選擇在此置產，未來商辦大樓建置完成，人口紅利恐再掀起一波暴漲。

▼東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，小檜溪綠覆率高又鄰水岸，宜居宜商引來多元客群關注。（圖／業者提供）