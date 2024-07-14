ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單價離6字頭只差5千

▲▼東森房屋談桃園房市。（圖／業者提供）

▲小檜溪重劃區內預售新案，去年7月住宅大樓平均單價落在45萬元，今年7月已來到50萬元。（圖／業者提供）

記者陳意雯／桃園報導

許多雙北市民被高房價擠壓，選擇到桃園置產，房市也隨著人口增長更加熱絡。東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，桃園區內擁有藝文特區、中路重劃區、經國重劃區和小檜溪重劃區，加上明星學校坐鎮為區域增添教育資源的優勢，小檜溪重劃區內預售新案開價單坪穩坐5字頭，去年7月住宅大樓平均單價落在45萬元，今年7月已來到50萬元，漲幅11％，漲勢相當兇猛。

許麗珠指出，根據實價登錄顯示，小檜溪重劃區內預售新案「遠雄夏沐」，以高樓層、格局3房2廳2衛成交最高單價59.5萬元，平均成交單價54.5萬元，且於今年5月已完銷，深受換屋族與年輕家庭青睞。小檜溪重劃區位在三民路、春日路、民光東路一帶，鄰近大業大有商圈與市中心，所在位置絕佳，因此吸引許多知名建商積極推案，買氣相當不錯。

小檜溪重劃區總面積40公頃，其中約25公頃作為住宅與商業使用，其餘則為公園、學校等公設用地，許麗珠表示，該區綠覆率高又鄰水岸，宜居宜商引來多元客群關注，除外溢買盤外，許多原大業大有商圈內居民求近換屋的需求也相當高，新案頻頻開出高價也帶動中古屋行情，20年中古住宅大樓目前成交單價已來到30至35萬元，相比去年2字頭房價成長幅度之高。

許麗珠進一步表示，許多桃園區居民看準小檜溪重劃區的房市爆發力，早早在2字頭單價時就入手，如今轉售單價行情飆升至45至55萬元，近乎翻倍，除當地換屋族與雙北通勤族，最遠甚至有竹科工程師因交通便利、宜居環境與親民房價，選擇在此置產，未來商辦大樓建置完成，人口紅利恐再掀起一波暴漲。

東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，小檜溪綠覆率高又鄰水岸，宜居宜商引來多元客群關注。（圖／業者提供）

▲▼東森房屋談桃園房市。（圖／業者提供）

關鍵字：桃園小檜溪房價重劃區明星學校東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

表弟買17坪2房2衛「他勸改1衛」被已讀！過來人卻喊讚：住過才懂

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，一名網友表示，表弟買了一間預售屋，17坪2房2衛，加上車位總價1600多萬元，不過，原PO認為2間衛浴太多，建議表弟改成1衛就好，另一間拿來當儲藏間，但表弟卻不願意。對此，信義房屋專家表示，2衛未來會很好賣。

3分鐘前

台中唯一30萬人行政區　「最速重劃區」成千坪基地戰場

台中市北屯區人口正成長，成為台中市29個行政區中，唯一且首個突破30萬人的行政區，另外，根據台中捷運統計資訊網顯示，北屯捷運總站載客量從2021年6月每月從1萬多人增長到如今4萬多人，信義房屋專家分析，捷運經濟將從下一代成為主流。

1小時前

房東信教突喊不給租　控「海產店殺生」差點病死！老闆怒貼紅布條

有網友指出，在他學生時期就營業的老字號海鮮熱炒店，突然無預警宣布停業，原因竟是信佛教的房東生了重病差點過世，教友說是「餐廳殺生」導致，所以決定要將房子收回，久沒回家的原PO無奈嘆「五味雜陳」。貼文曝光，有網友指出，這是台南小東路上的海產店，而且是去年的新聞了，「布條還在」。

1小時前

「以房養老」對高齡者吸引力下降　核貸額度年減15%

不動產逆向抵押貸款是專為擁有自住房屋高齡者設計的金融產品，以其房屋作為抵押向銀行借款，並分期領取現金或一筆性領取貸款，因此被民眾稱為「以房養老貸款」。根據金管會統計，截至6月底，累計核貸額度472億元，件數總計8302件，兩項數據雖創新高，但若細算Q2數據，新增核貸件數僅256件，新增核貸額度約13.95億元，與去年同期相比，分別下滑3.4%和15.1%。

3小時前

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單價離6字頭只差5千

許多雙北市民被高房價擠壓，選擇到桃園置產，房市也隨著人口增長更加熱絡。東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，桃園區內擁有藝文特區、中路重劃區、經國重劃區和小檜溪重劃區，加上明星學校坐鎮為區域增添教育資源的優勢，小檜溪重劃區內預售新案開價單坪穩坐5字頭，去年7月住宅大樓平均單價落在45萬元，今年7月已來到50萬元，漲幅11％，漲勢相當兇猛。

5小時前

高雄版「天空之城」真的有住戶！　公部門揭合法性

高雄市熱門商圈的2棟大樓間，竟出現空橋？網友在臉書分享照片，並上網PO文「住在空橋上面感覺很不踏實啊。」照片一出立刻引發網友熱議，堪稱高雄版「天空之城」。

7小時前

北臉撤出逢甲　「能量手搖飲」搶進開全台首店

福星路核心商圈、原科技業最愛品牌之一的北臉「The North Face」撤出店面成功招租，將由神奇能量飲進駐。信義房屋專家認為，逢甲商圈人潮逐漸復甦有感，也加速店面換手潮。

9小時前

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

立法院內政委員會11日審查《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正案，國民黨主張將租屋市場全面實價登錄，但因朝野立委無共識，條文全數保留送朝野協商。內政部13日表示，將在「去識別化、個資保護、不用修法」原則下，於2025年1月公布各區域租金行情，逐步推動租屋市場透明。

21小時前

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？內行公開最強技：維持多年

網友近日在臉書公開社團上提問，他好奇飯店如何能一直維持無蟑螂、螞蟻等害蟲的環境。對此，內行人透露，飯店會定期進行大規模的消毒，並且每天都會進行嚴謹的清潔，除此之外，飯店也會與專業的消毒公司合作，以確保酒店環境的清潔度。

7/13 17:17

黃仁勳造福台灣商用不動產　商仲：外資詢問度增

先前輝達執行長黃仁勳訪台，不只多家科技股大漲，連國內房地產也將受惠。仲量聯行總經理侯文信觀察，黃仁勳效應讓台灣的國際能見度增加，觀察近期商用不動產市場，已出現更多的外資詢問。

7/13 16:00

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

1.3萬買下廢棄儲藏室　裡面全..

百萬YouTuber全台首店開..

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？..

興富發再砸近38億　搶下七期市..

原廠認證！1家電「別找人拆機洗..

高雄版「天空之城」真的有住戶！..

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單..

北臉撤出逢甲　「能量手搖飲」搶..

天母富人9千萬買北投摩斯店面　..

在地等10年！淡江大橋將通車　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

表弟買17坪2房2衛「他勸改1..

台中唯一30萬人行政區　「最速..

房東信教突喊不給租　控「海產店..

「以房養老」對高齡者吸引力下降..

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單..

高雄版「天空之城」真的有住戶！..

北臉撤出逢甲　「能量手搖飲」搶..

租屋市場透明化！　內政部：明年..

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？..

黃仁勳造福台灣商用不動產　商仲..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366