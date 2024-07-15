北屯洲際段土地「風向球」　教會砸10.9億全現金吃下

記者陳筱惠／台中報導

位於台中14期重劃區，2022年底時釋出標售訊息的1385坪洲際段地號12的土地，當時就被業界預測為2023年信心風向球，當時沒有標出，豈料在2024年5月以總價10.9億元被財團法人台灣耶穌基督後期聖徒教會以無貸款方式拿下。

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▲過去被視為風向球的14期洲際段土地標售，在5月以10.9億元成功出售。（圖／記者陳筱惠攝）

位於台中14期重劃區，過去在市場公開標售的洲際段12地號，基地單面臨環中路、近豐樂一街，使用分區屬住一之一，在公開標售前曾以單價79萬元在市場釋出，2022年底公開標售，不過當時這筆千坪地釋出適逢《平均地權條例》新制上路、央行升息、限縮開發商購地貸款等多重壓力，當時總價估落在10億元，標售未果後續改為私下議約。

▲以14期來說商業地已經來到單坪百萬元，低容積大面積的土地越來越稀有。（圖／記者陳筱惠攝）

不過時隔1年多，這塊土地以總價10.9億元、單價78.7萬元出售成功，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就說：「2022年當年洲際段的土地價格最高單坪落在76萬元，所以當時這塊地標售時被視為2023年土地的交易風向球。」

如今以市價出售，白洪章說：「非建設業的話比較不會在意投報，目前台灣資金還是充裕，對法人或是傳產業者來說只要喜歡、夠用，比行情多一點也是會買，目前市況各區土地價格自2024年以來仍創新高，以14期來說，商業地已經來到單坪百萬元，從總體經濟來看GDP預估調升3.9%以上，經濟這2年看起來還不錯，帶動土地行情往上衝。」

對於宗教相關法人佈局，台中資深土地開發人員表示：「就單純以該塊土地來說，僅單面臨環中路，在推案規劃除考慮面高架，在社區規劃上也具備一定抗性，但若以私人興建角度來說，就不會有此困擾。」

▲目前以洲際段推案房價來說，自台中巨蛋宣布開工為6字頭分水嶺。（圖／記者陳筱惠攝）

目前以洲際段推案來說，自巨蛋宣布開工為分水嶺，2022年時預售案量並不多，均價大約落在55萬元上下，但自巨蛋確定動工後，目前預售屋房價已經登上6字頭。

另外，觀察台中宗教法人在另一熱門重劃區水湳經貿園區也有相關業者佈局，在目前需求面有、交通便利，且人口觀察起來將會密集的區域，宗教需求也會增加，也加速非建商類產業的土地佈局。

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