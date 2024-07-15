他32度沒吹冷氣「電費驚呆5000人」　親友也傻：你很誇張

▲原PO電費不到300元 。（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

天氣如此之熱，許多人怕電費爆貴，因此會去公共場所免費吹涼！而一名網友超狂，自曝32度不吹冷氣，靠著開窗與電風扇撐過去，因此6月帳單只需繳291元，平時也都會把沒運作的電器插頭拔掉。文章曝光後，引來5千多人看傻，「北極熊感謝你」；但也有人直言「下一期帳單才是夏季帳單」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》貼出6月份電費帳單，該期金額只要繳291元，而原PO拿給親友看，各個也感到不可思議，「這樣的金額，每個人都說我很誇張...我問號。」

原PO接著又說，這麼熱的天氣，他幾乎是靠著心靜自然涼就能撐過去，「那個...32度是沒開冷氣，我只開電風扇加開窗！」

同時原PO又說，如果有開冷氣的話，一天頂多只吹7小時，其中睡覺會定時3小時，其他電器使用狀況，「插頭肯定是拔掉（電視、吹風機、電風扇、手機線），24小時插電（冰箱、洗衣機、監視器）。」

該文章轉貼到爆料公社，引來5000多人驚呼，「水電師傅是不是線都接去隔壁鄰居家」、「厲害，我家夏天都6000元起跳」、「佩服32度不開冷氣」、「人生很苦，答應我，讓自己舒服點...好嗎」、「比我家平均分攤的公共電費還便宜」、「北極熊感謝你」、「生活夠苦，也真的省過頭，小心花錢看醫生」、「太強了...我的電費就連冬天也沒低於2000元過」。

但也有人認為，「下一期帳單才是夏季帳單」、「8月再拍一張我看看」、「要拿下一期帳單來比對」。