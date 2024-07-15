薪水35K養一家四口　她嘆「沒錢別生孩」！全場見1點：贏過很多人

▲媽媽同事月薪3萬5000元，要養一家四口。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好難想像這樣的月薪，一家四口怎麼生活？」一名女網友說，媽媽男同事生了2位女兒，薪水3萬5000元要養一家四口，所幸有一間0房貸的公寓可住，但仍讓原PO感到訝異，這薪水可能只能溫飽三餐，「可能連麥當勞都吃不起！」文章曝光後，全場逆風直呼「沒有房貸，就不知道贏過多少人了！」

一名網友在Dcard表示，媽媽公司有一位年輕男同事，生了兩個女兒，但因為二寶還小，老婆無法工作而在家顧孩，因此他薪水3萬5000元要養一家四口。媽媽也提到，男同事目前所住的公寓，是家人多年前出錢幫買的，因此少了房貸壓力。

某次聊天時，男同事說他女兒喜歡喝養樂多，但又會強調「養樂多每天喝會肚子痛，所以三天喝一瓶就好」。

一番話讓原PO感到訝異，「我真的很納悶，連養樂多都要三天喝一瓶，生之前難道沒有想清楚嗎？」

對此，原PO也不禁直呼，對方薪水3萬5000元，能讓孩子溫飽三餐，但一家四口說不定沒保險也無法出遊，「可能連麥當勞都吃不起，不知道以後她女兒會不會怪父母為什麼要把她生出來...好難想像這樣的月薪，一家四口怎麼生活？」

對此，原PO認為，「現在這個社會，M型化越來越嚴重，體感貧窮也是越有感觸，沒有錢真的不要生孩子！」

底下網友則持不同看法，「不能理解妳，人家只是沒有很高薪，怎麼不能追求自己的人生，每個人都是拿有限的資源在運用罷了」、「人家明明是說因為肚子痛才3天喝1瓶，為什麼到妳的腦袋，就歸類成沒錢的原因」、「他家都可以幫他買一間公寓了，說不定他的靠山很厚實」、「他太太只是現在暫時沒有工作而已，不代表小孩長大不會去工作啊」、「光是在雙北有房，沒有房貸，就不知道贏過多少人了」。