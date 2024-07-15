「1戶1億」市場歸隊　睽違7年！台中再傳將推百坪預售案

▲台中市睽違7年再現金字塔頂端坪數主力百坪的的預售案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

股房雙飛，根據主計總處最新預測，2024年台灣超額儲蓄衝上4.2兆元，資金狂潮下，熱錢部份湧進不動產市場。被視為領先指標的豪宅市場，台中睽違7年再現金字塔頂端的預售案。

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據主計處資料顯示，台灣超額儲蓄首度突破新台幣4兆元大關，並且還有24兆元的活期存款、3.5兆元證券劃撥存款餘額，3項新高紀錄成為資金動能充沛佐證，房地產在擁有抗通膨、信心度十足的前提下，成為熱錢追逐對象。

▲寶璽建設創辦人梁徳煌此次依然堅持在七期市場推出百坪產品，預計戶戶將突破億元大關。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，台中豪宅建商寶璽建設，在第四季即將登場預售新案「寶璽天讚」基地位於惠文路、文心一路，面積1212坪，將規劃規劃100~130坪，大坪數豪宅產品，總銷120億元，也是七期睽違7年來，繼聯聚建設「聯聚瑞和大廈」後再次出現主力百坪以上的預售案。

左手蓋建築、右手寫小說的寶璽建設創辦人梁徳煌，在近期舉行的簽書會上表示：「寶璽的建案除地段的選擇，外觀的設計外，安全及方便性才是最重要的環節。堅持百坪設計，也是替層峰客打造真豪宅的中心理念。」

▲一向只做金字塔1%客層的精湛建設，過去7年在有「億元聚落」之稱大肚山打造的「台中會」三期開發案。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，一向只做金字塔1%客層的精湛建設，過去7年在有「億元聚落」之稱大肚山打造的「台中會」3期開發案，讓包含大立光林家、宏全國際曹家、巨大集團羅家，紛紛入主「量身定做」專屬的豪墅，戶戶億元的成交價，也讓精湛建設成為豪墅一哥。

▲據了解，精湛建設的下一步佈局將朝北台中走，同樣採用高規格客製化的方式。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，精湛建設的下一步佈局將朝北台中走，同樣採用高規格客製化的方式，甚至連外觀、庭院、泳池都能客製，就是要博得富豪青睞。

對此，精湛建設陳志聲說：「有計畫！有鑒於目前台灣的產業鍊已然躍上國際，不論是AI半導體、科技業、精密機械、自動化工業都是翹楚，建築更要超越百年思維，才能符合層峰客的響往。」

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