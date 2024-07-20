輝達挺進！亞灣成星級飯店激戰區　房價最高站5字頭

▲亞灣進入飯店戰國時代，未來短短700公尺內，就有5家星級酒店，競爭相當激烈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

輝達和鴻海合作AI算力中心落腳高雄亞灣，目前區內已有IBM、亞馬遜網路服務AWS、思愛普SAP等多家企業進駐，商務客、短期差旅需求相當旺盛，亞灣進入飯店戰國時代，未來短短700公尺內，就有5家星級酒店，競爭相當激烈。信義房屋專家表示，帶動房價上漲。

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2017年「晶英國際行館」率先插旗，緊接著「承億酒店」、「高雄洲際酒店」陸續開幕，接下來第4季還有大倉日航酒店管理集團旗下「高雄日航酒店」將開幕，酒店樓高22層，客房總數約260間，設有健身房、游泳池、三溫暖等。

▲沉寂已久的85大樓終有新進度，近期內部正在進行拆除舊裝作業，預計打造五星級地標飯店。（圖／記者張雅雲攝）

連沉寂已久的85大樓也有新進度，海霸王2019年以54.4億元標下85大樓的1樓及34至85樓，預計打造五星級地標飯店，不過進度不斷卡關，已空置多年，據了解，近期內部正在進行拆除舊裝作業，積極接洽國外星級酒店團隊著手設計及規劃，睽違多年終於有新進度。

也就是說，亞灣短短方圓700公尺內就有5間星級酒店，預期營運後可再次帶動觀光人潮，並進一步帶動區域房價水漲船高。

▲亞灣星級飯店比較。（ETtoday製表）

特別的是，「高雄日航酒店」、「高雄洲際酒店」分別規劃飯店共構宅，「高雄日航酒店」與「和陸寓邸」共構，左右2棟建築物共構開發，設立空橋相互聯通，未來住戶可使用 SPA、健身房等酒店設施，該案2021年預售時期已完銷，均價37萬元，價格落在32.8~44萬元，且當初規定預售時期禁換約。

而「高雄洲際酒店」則與「遠雄THE ONE」垂直共構，也是全台最高268公尺住宅摩天樓，1~16樓由「高雄洲際酒店」進駐，1年內成交均價為43萬元，成交價最高達54.3萬元。

信義房屋高三區協理周清源表示，亞洲新灣區新屋不多，大多以豪宅產品為主，如「國硯」、「賦格」、「百立海洋帝寶」、「貝拉莫里」、「一品花園」等，還有3字頭行情，到近幾年的「國城定潮」、「大船入港」、「遠雄THE ONE」單價基本都有4字頭，高樓層甚至出現5字頭中段，在區域產業、建設利多持續湧現的情況下，未來房價持續看漲。

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