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朋友借住2星期「一回家就開冷氣」　她細數6巨雷：該收錢嗎

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近讓北漂朋友，借住在自己的租屋處2周，原本她並不打算計較，怎料對方一回屋就開冷氣，生活習慣也不好，甚至多次吃飯都是她墊錢，這讓她不禁無奈問，「該跟她收錢嗎？」

網友在論壇zuvio提到，朋友是北漂，最近剛好租屋處的房東要翻修，所以到她租屋處借住兩個禮拜，「原本想說交情不錯就讓她借住了，沒想到來之後各種......。」

她接著舉例，「我很省又耐熱，幾乎不開冷氣，家裡來客人是該開冷氣沒錯，可是她一到我家就馬上自己去開，髒衣服也直接丟開始運轉的洗衣機，各種要充電的用品狂充，害我差點沒地方充我自己的手機。」

▲▼冷氣,暖氣,空調。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

更令原PO錯愕的是，該名友人似乎把自己當老大，「雖然我房間是雙人床，但只要我一翻動，她就會一直嘖我，洗澡也是長頭髮都卡在地上，甚至有幾次吃飯也是我先付的，原本不想計較費用，但她好像都沒覺得有什麼不對？兩周時間說長不長說短不短，也不知道收多少，蠻無奈的。」

對此，網友們紛紛回應，「感覺這次沒啥機會收錢了，事後可以跟她講，『電費比我平常的時候高很多欸』，看看她是什麼反應，下次記得醜話說在前面」、「我覺得至少環境整潔要顧，這樣不行，錢的話看在朋友份上就算了，摸摸鼻子當自己識人不清吧」、「跟她說水電高出太多請她出點錢，畢竟她也有用，不是只有妳」、「收錢確實看交情，通常事前就會說好房租跟水電要怎麼分，之前也有朋友因宿舍閉館，我們要實習來借住，當初是有先講好幫忙付一半房租跟電費」。

關鍵字：借住北漂冷氣金錢經驗

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