租屋要求修冷氣反被「情勒」　房東：每月要繳很多稅金

▲有網友要求修繕冷氣，卻被房東「情勒」。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

租屋處電器有問題，應該找誰處理？一名網友發現室內冷氣壞掉，要求房東找人修理，卻被回覆「你要自己請人維修」。他直接搬出租賃契約，房東卻表示「當我運氣好抽到大獎吧」。

原PO表示，他於2024年1月開始承租，當初交屋時幾乎是空屋，只有冷氣和熱水器是房東提供的家電。冷氣卻在使用幾個用後就壞掉，要求修理時，卻被房東「各種情勒」。

房東認為，家電雖然已使用十幾年，但「現在是你在使用」，所以需要自己消化費用。網友立刻貼上租賃契約，當中有明確提到，「因自然損壞有修繕必要時，需由甲方負責修繕」。

事後，房東傳了長達25分鐘的語音訊息，表示自己平時都省吃儉用，每個月需要繳很多稅金，「你如果認為應該我負責，我就照你的『應該』吧，算了，當我運氣好抽籤抽到大獎吧」。

網友指出，房東之前就會要求他提早繳房租，還加上「不方便也沒關係，我忍一忍就好了」，對他「情勒到不行」。

有相同經歷的人紛紛回應，「爛房東的SOP，每次都推卸修繕責任」、「爛房東最大的特點就是愛裝窮」、「房東就是這樣，只想最低成本付出，然後賺得盆滿缽滿」、「我之前冰箱壞掉，房東說修理費要AA」。

依照《民法》第423條的規定，出租人（房東）應該在租賃期間保持出租物品的使用狀態，使承租人可以依合約的約定合理使用。《民法》第429條也規定，租賃物的修繕責任，除契約另有訂定或另有習慣外，應由出租人負擔。所以，原則上出租房屋的修繕責任，通常由「房東負責」，但租客在簽約前要看清楚契約內容，避免事後發生糾紛。