南台中2年增1.4萬人　預售屋房價直追蛋黃區

▲南台中4大行政區，包括南區、南屯、大里及烏日，近2年來人口數狂增高達1萬4327人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被視為房市黑馬區的南台中，在13期重劃區出現首案後，再度被重視，近期更是吸引精銳、富宇、坤悅、元城等品牌建商插旗布局推案，據台中市民政局資料，南台中4大行政區，包括南區、南屯區、大里區及烏日區，近2年來人口數狂增高達1萬4327人，信義房屋專家認為，剛需強勁推升人口紅利下，南台中預售屋房價直追屯區。

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據統計，南台中4大行政區人口數從2022年的58萬9241人，增加至60萬3586人，其中，南屯區就貢獻7722人，另行政區面積僅南屯1/5的南區，人口總數也增加2095人，至於烏日、大里人口分別增加3249人、1261人。

▲南台中4大行政區人口列表。

人口紅利帶動房市剛性需求，由南區、南屯上組成的最大重劃區「13期重劃區」迎來推案潮，新案甫進場即以6字頭定錨區域單價，近期「鉅虹天麗」更以單價72.1萬元創下區域天花板。

另外，受惠於高鐵、購物中心等利多帶動的烏日區，近年來吸引大批開發商推案，其中，達麗建設推出的「新高鐵」才創下5字頭區域天花板房價，業者便公開調價，未來房價上看55萬元。至於，大里區預售屋新案「林維躍於」最高單價也達到了55.1萬。

▲由南區、南屯上組成的最大重劃區「13期重劃區」迎來推案潮，新案甫進場即以6字頭定錨區域單價。（圖／記者陳筱惠攝）

而屬於舊市區的南區隨著鐵路高架化和地下道填平等工程的完工，以及捷運綠線的通車，交通動能大幅提升，吸引了不少外溢人口。對此，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「南區與鄰近的13期重劃區相比，每坪價格少5~10萬元，加上享有比新興重劃區及烏日高鐵特區更加完善且成熟的生活機能，區域房價的cp值高。」

看準南區發展潛力，擅長開發大基地、大花園的精銳建設機構也瞄準大慶車站周邊推出首發建案，其地段坐擁大慶商圈、高工商圈、好市多商圈等繁華機能，2323坪基地預計興建4棟，最高23層樓建築，並主打34~41坪、主力3房產品。

▲精銳建設機構也瞄準大慶車站周邊推出首發建案。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，搶先一步拿下南區地王的高工商圈新案「坤悅語文心」，根據實價登錄顯示，目前已累積75筆交易最高成交單價為57.8萬元；位於復興路的「元城上萃」，共計223戶，目前已累積217筆交易，最高單價也達到了62.1萬。

信義房屋中六區協理洪振祐就表示：「南區相較其他新興重劃區來說仍有親民價格優勢，皆對剛需族、特別是首購族群有著強大吸引力，從過去數據來觀察，南區不僅人口持續增加，在購屋剛需持續強勁的狀況下，即便面臨房市大環境波動，交易量也不太受到影響。」

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