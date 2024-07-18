租屋電費新制上路！分租套房、公用電費該怎麼算？5大QA一次看

▲租屋電費新制上路後，將揮別​​一度5元、甚至6元的喊價時代。（示意圖／記者李毓康攝）

文／黃明惠／今周刊

租屋族關心的租屋電費新制議題，內政部指出已公告修正「住宅租賃定型化契約應記載事項」規定，並在7/15起正式上路。內政部提醒民眾，新簽訂的住宅租賃契約都將全面適用新制規定，已簽訂的舊約則不會溯及適用，但如果經過租賃雙方同意，仍然可以重新約定適用新制。

內政部說明，租屋電費新制是要使租屋電費的收取更加合理公平，並減少超收電費的爭議。新制規定有2大重點：一是電費計收標準，二是租屋電費資訊，《今周刊》整理相關QA，讓您一次搞懂重點有哪些。

租屋電費新制規定2大重點：

1、電費計收標準

如果是約定按「用電度數」計費，房東收取的每度電費將不可以超過電費單的「當期每度平均電價」；如果非約定按「用電度數」計費，則房東收取的電費將不可以超過電費單的「每期電費總額」。此外，屋外公共設施的電費如果沒有分攤併入電費單內，房東也不可以額外收取。

2、租屋電費資訊

房東在收取電費時，需要提供當期每度平均電價、用電度數等資訊給房客知悉；另外，房客也可自行向台電申辦查詢相關電費資訊。

內政部表示，對於民眾在新制上路後可能遇到的電費收取問題，例如提前終止租約時要如何結算？分租套雅房的屋內公共用電要如何分攤？地政司已經整理相關建議處理方式提供給房東房客參考。

民眾可以到地政司網站「租賃條例專區」下載新版租賃契約書範本、懶人包及常見問題Q&A等資料。

同時網站也有提供新制的契約條款，如果民眾買到舊制的租賃契約時，可以使用新契約條款直接替換，對於租屋電費新制有不明瞭的地方，也可以撥打1996內政服務熱線或向縣市政府洽詢。

房東違反新規不改正 最重罰50萬

內政部也提醒房東，去(112)年租賃條例修法，租屋族的租賃住宅契約已全面適用消保法的保護，房東如果違反新制規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如果不改正者，可以處3萬至30萬元罰鍰；如仍拒不改正，並可加重處以5萬至50萬元罰鍰。

後續也會要求各地方政府不定期辦理租賃契約書查核，確保租屋族電費權益保障。

內政部也與法律扶助基金會完成簽約合作，將於8月起擴大提供免費租屋法律電話諮詢，房客如果遇到房東以漲租、解約或變相收取電費等不當方式，衍生租約法律糾紛時，可以電話洽詢法律扶助基金會，暸解如何於法律上捍衛自身合法權益。

租屋電費新制QA

針對租屋電費新制，民眾或許會碰到一些疑惑，這邊提供相關參考。

Ｑ1、台電電費單是 2 個月一期，終止租約時如還未有當期電費單，每度電費應該如何計收？

Ａ：

1. 本次係修正住宅租賃契約之租屋電費計費上限規定。至於電費收取之頻率、每次收取金額、短溢收處理方式等，仍得由房東房客於訂約時另行協議。

2. 實務上，訂約時可先約定，終止租約時之每度電費數額收取金額或標準，之後再依實際當期電費單之每度平均電價，找補溢短收之電費或是向台電申辦提早抄表結算電費，再依所產出結算電費單上 之「當期每度平均電價」計收。

Ｑ2、分租套雅房以房間用電度數計費者，因台電電費單每期電費計費期間非固定，該如何處理？

A：台電電費單「每期」電費計算周期，除可參依電費單所載「計費期 2 間」外，電費單上也有「下次抄表日」資訊，可以該日期同步抄算 各分租房間用電度數，再以該電費單之當期每度平均電價計算租屋 電費。

例如：電費單上所列下次抄表日為 113 年 8 月 15 日，房東於當日 抄表各分租套雅房之用電度數(假設 3 間，每房用電 500 度)，再以 電費單之當期每度平均電價(2.5 元/度)計算，則當期所收取之電費 總額為 3,750 元(500*3*2.5)。

Ｑ3、屋外公用電費要如何計收？

A：房東應對於租屋外公共設施之用電情況、電錶設置及電費分攤方式等實際情形瞭解並協調其他共同用電戶，向台電申辦屋外公共電費分攤至用戶電費後，始得據以向承租人收取該電費。

Q4、同一租屋處有分租情形，屋內的公用電費如何計收？

A：依台電電費計算方式，屋內公用電費已包含於總電費並計入每度平均電價；至於該部分電費之分攤方式，得由租賃雙方自行協議約定。

例如：假設同一門牌有 3 間房間出租，每房用電300度，電費單上總用電度數為1,000 度。如約定按「度」計費，在計算屋內公用電 費度數時，以總用電度數減掉各房間用電度數計算，再約定分攤方式(假設按房間數平分度數)，則每一房間應分攤屋內公用電費度數為33.3 度((1000-900)度÷3 間)，再據以計算該部分公用電費。

Q5、要如何知道電費單的當期每度平均電價？

A：依新制規定，房東應有提供電費資訊義務，房客也可向台電公司申辦查詢有關電費資訊。



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