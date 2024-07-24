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舊金山市中心變「鬼城」　候選人提1大誘因：把空屋率壓到17％

▲美國加州舊金山。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國加州舊金山。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

面對創紀錄的商業空置率，舊金山市一名市長候選人提出了一項改造市中心及周邊地區的計劃。前臨時市長、民主黨人法瑞爾（Mark Farrell）提出了一個為期20年的願景，旨在振興舊金山的市中心，幫助該市從疫情帶來的挑戰中恢復，他稱現在的舊金山市中心簡直就是一座「鬼城」。

法瑞爾的計劃旨在應對舊金山市面臨的嚴峻經濟挑戰，尤其是由疫情加劇的問題。根據他的願景，市中心將在未來20年內經歷重大轉變，包括在「Embarcadero廣場」建立一個新公園，這將不僅提供綠色空間，也有助於吸引更多人流量，活躍當地經濟。

除此之外，法瑞爾還計劃興建綜合用途建築，這些建築將同時容納商業和住宅用途，提供更多的住房選擇，以緩解住房短缺問題。他相信，這樣的設計不僅可以提高市中心的居住吸引力，還能促進商業活動的增長。

為了進一步激勵企業搬遷到市中心，法瑞爾提出了稅收激勵措施，包括對遷入該地區的企業提供稅收優惠，尤其針對要求員工每週回辦公室4天的公司。他指出，許多舊金山的頂級雇主，如Salesforce、Uber和Visa等，已經採用混合工作模式，員工最多每周到辦公室3天。法瑞爾認為，增加在辦公室的工作天數，將有助於恢復市中心的活力。

法瑞爾在接受CNBC採訪時表示，「在過去幾年裡，當我因工作在全球和我們國內旅行時，其他市中心和城市已經從新冠疫情中恢復。不幸的是，我們的城市在經濟復甦方面現在排名最後，這對我來說是一種恥辱，必須改變。」他指出，舊金山市的商業房地產空置率在疫情前為5％，但在第二季度達到了34.5％的新高，相較之下，曼哈頓的空置率為23.6％。法瑞爾的目標是在第一個任期內將舊金山市的空置率減半。

此外，科技行業在過去兩年中遭受了大規模裁員，從而從工資單上移除了數千人，這對市中心的經濟也帶來了不利影響。法瑞爾的計劃旨在吸引除科技行業以外的其他產業，透過稅收激勵措施和新的基礎設施建設，重新振興舊金山市的經濟。他希望通過這些舉措，能夠帶動更多人回到市中心工作和生活，從而實現經濟的全面復甦。

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關鍵字：舊金山鬼城空屋率北美要聞

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