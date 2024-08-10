怕浪費空間！買房要選「2衛還是1衛？」　網秒答：屎在滾時就知道

▲買房要選1衛還是2衛？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房要選1衛還是2衛？近日有網友發文表示，他在看房時，發現通常會配1衛和2衛，對於前者，他擔心會有搶廁所的問題，至於後者，又怕太浪費空間，因此想知道買房時應該怎麼選？對此，信義房屋專家認為不用想太多，怎麼選還是取決於自身需求。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「買房要買2衛還是1衛」為標題發文，提到他在看2房、3房格局的物件時，發現通常都是配1衛，但也有一些是2衛。其中就有些人覺得，選2衛就可以避免搶廁所的問題；不過也有些人認為，坪數既然已經不大，就不要浪費空間放馬桶，因此原PO就想知道哪邊比較有理？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「2衛是基本」、「超過2人住，建議2衛」、「2衛啊，上班搶廁所盥洗很麻煩」、「除非1人住，不然一律建議2衛」、「絕對是2衛，屎在滾時就知道」、「2衛，你不會想跟訪客共用衛浴」、「2衛比較好，不過要掃2間」、「2衛，才不會搶廁所」、「絕對是2衛，就算只有馬桶跟洗手台也好」、「我家是3衛，多人的時候還蠻方便的」。

不過也有網友表示，「我家5人也才1衛」、「小坪數1衛就足夠了，三、四房2衛」、「獨居還是建議2個馬桶，一個塞了還有一個可以蹲」、「現在就鳥籠大樓，用2衛太奢」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實不用糾結這麼多，主要可以考量使用的人口數，如果自己一個人住當然不用一衛，若人比較多，就可以考慮兩衛。他過去也曾指出，其實現在兩房一衛、三房一衛很常見，就算是精華區，一衛的接受度也很高，對買家來說，反而採光才是更重要的。