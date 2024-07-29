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集產業、運動、博物館3大優勢　「南科卓越城」獲科技新貴青睞

▲購屋置產跟著科學園區走！南科第一環「史博館特區」擁三大園區利多助攻房市，其中稀有大樓「南科卓越城」最具指標性。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／台南報導

「未來我們要打造台灣成為人工智慧之島，加速人工智慧的創新應用！」AI浪潮勢不可擋，總統賴清德設下目標，要將台灣打造成人工智慧島，擁有世界級半導體產業聚落的南科，勢將扮演領頭羊角色，而龐大的就業人口也帶來居住需求，「跟著科學園區走」成為購屋置產不敗心法。

▲南科卓越城。（圖／ETtoday資料照）

▲台灣邁向AI島，世界級南科扮演領頭羊。（圖／ETtoday資料照）

財經專家汪潔民指出，台灣過去幾十年來都是「重北輕南」， 如今南科產值已經超越竹科，而且在AI帶動下，持續創造亮眼績效，光是今年1到4月總營業額就高達5,703億元、成長率為24.39%，寫下同期新高。目前南科就業人口突破9萬人，預估三期擴建計畫及南科7區重劃區完成後，總就業人口上看12萬人，這批高產值、高收入、高消費族群，不僅為區域發展再添動能，也是周邊房市未來的主力引擎。

▲南科卓越城。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼史博館特區坐擁國立台灣歷史博物館園區與亞太棒球場園區。（圖／ETtoday資料照）

▲南科卓越城。（圖／記者謝婷婷攝）

受惠於北外環三期通車，交通動能大幅提升，南科第一環的「史博館特區」，等於坐擁南部科學園區、國立台灣歷史博物館園區與亞太棒球場園區，在三大園區利多加持下，發展一躍而起備受矚目。汪潔民進一步說明，史博館特區第二期擴建計畫行政院已編列30億預算，園區結合綠地、藝文與歷史，提供年輕人或家庭休閒的好去處。其中，亞太棒球村由行政院投資34億元打造，是一個國際球場，無論成棒或青少棒都可在此執行賽事，結合南科園區，形成三大園區交會的生活圈，在台灣絕無僅有。

▲南科卓越城。（圖／記者謝婷婷攝）

▲集科技、運動、博物館於一身，史博館特區成房市熱區。（圖／記者謝婷婷攝）

集產業、運動、博物館於一身的台南史博館特區，享有萬坪綠地，環境開闊舒適，加上動靜皆宜的獨特氣息，迅速成為房市熱區。「南科卓越城」專案副理林鈺祥表示，史博館特區交通便利，透過北外環快速道路，約10分鐘直達南科；生活採買鄰近永康商圈，車程僅約5分鐘；假日若想逛百貨公司，可前往東區南紡夢時代、北區南山廣場，以及預計2025年開幕的新光三越，車程皆約15-20分鐘。

▲南科卓越城。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「南科卓越城」基地面積4,690坪，中庭花園逾1,000坪。（圖／記者謝婷婷攝）

史博館特區整體生活機能豐富，吸引南科新貴目光，成為輕豪宅推案重鎮，其中又以稀有的大樓新案「南科卓越城」最具指標性。林鈺祥補充說道，「南科卓越城」基地面積4,690坪，擁有逾1,000坪的中庭花園，特別規劃全齡化公設，包括交誼廳、KTV室、電影院、宴會廳、泳池及健身房等。產品規劃的住戶為2-3房，坪數22-33坪，訂金到交屋自備68萬元起，減輕自住首購族群的負擔。不少安南醫院的醫生、南科聯電、台積電等高管、工程師，都陸續前來購屋。

▲南科卓越城。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「南科卓越城」產品規劃的住戶為2-3房，坪數22-33坪。（圖／記者謝婷婷攝）

南科通勤只需3首歌時間，住近AI產業聚落，回家擁抱寬闊綠海，盡享美式森活。左鄰球場、右伴博物館，或動或靜隨心所欲，活出心目中的理想樣貌，從現在開始。

▲北外環道。（圖／ETtoday資料照）

▲從史博館特區到南科通勤只需3首歌時間。（圖／ETtoday資料照）

為讓住戶全方位感受史博館特區國家級的優越生活，由博元建設獨家贊助《國家地理National Geographic》舉辦「史博館影像特展」，展覽期間自7月15日至10月30日10:00-18:00，於「南科卓越城」接待中心舉辦，開放自由參觀，深入探索史博館園區生態保育與人文藝術的環境，讓民眾看見世界眼中的台灣，沉浸式體驗史博館特區之美。

▲史博館影像特展。（圖／博元建設提供）

▲▼史博館影像特展。（圖／博元建設提供）

▲史博館影像特展。（圖／博元建設提供）

【南科卓越城 • 住進優越感】
▸預約專線：06-302-3888
▸了解更多：https://ari.tw/3ja2wj
▸接待會館：台南市永康區中正北路251之1號

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