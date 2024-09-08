煉獄級髒亂！婦養47貓「任屎尿狂流」亂成垃圾屋　臭到自己都不敢住

▲新加坡一名6旬婦女養了47隻貓卻未清理貓咪的排泄物，導致家裡又亂又臭。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名六旬婦女在組屋（flat，新加坡與馬來西亞的公共房屋）單位內養了47隻貓，導致家中衛生環境惡劣，不僅髒亂如「垃圾屋」，糞便和臭味也充斥整個房間，甚至滲透到鄰居家，婦女最後還因為健康問題被迫暫時搬離，而非營利組織「助樂」也派出22名義工上門幫忙清理。

據《新明日報》報導，這名年約60歲的婦女住在文禮通道一間2房式的單位，並在家中養了47隻貓。不過，由於她未能及時清理貓咪排泄物，導致家中布滿惡臭，不僅櫃子、衣物全都散發著貓咪的尿味，天花板、牆壁也都已發黴，各處堆積貓毛。

非營利組織「助樂」接獲文禮居民聯繫網（Resident‘s Network）負責人的通知後，迅速前往婦女家探訪，發現婦女的健康早已出現狀況，還患有哮喘，因此「助樂」立即派出22名義工到場協助婦女清理家中環境，以免婦女健康惡化。

▲22名義工協力合作，花費了6小時，才終於讓房子恢復整潔。（圖／翻攝自Facebook）

「助樂」46歲的義工溫愛玲提到，婦女過去也曾嘗試自行清理貓咪的排泄物，不過由於這些陳年尿垢滲透過深，家具和牆壁早已被臭味「浸透」，以至於遠在屋外走廊也能聞到惡臭，因此婦女才無法獨自打掃家裡。

義工團隊到場後，不僅協助婦女清理家中地面，還重新粉刷，並將屋內物品搬至樓下，讓婦女決定哪些可以丟棄，還重新為婦女添置可使用的二手家具。

最後，22名義工共耗費了6小時，才終於將原本極度髒亂的家園打掃得窗明几淨，而婦女也將在近日搬回家中居住。據悉，婦女之前養的47隻貓咪已被公園局的動物與獸醫事務組帶走，暫放在中心等待領養。