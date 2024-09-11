基本工資狂漲！他曝40年後1族群受害最大　沒買房＝向下沉淪

▲有網友分析，基本工資若持續調漲，中產階級唯一的浮木就是要擁有房子。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

基本工資每年調漲，漲幅大約3%～5%，不過有網友發現，若持續下去，40年後基本工資將高達19萬元，資產也必定上漲，建議中產階級一定要擁有房子，否則無法跟上如此驚人的漲幅，只會向下沉淪。

原PO在PTT《home-sale》板以「40年後的基本工資你們有概念嗎？」為題發文，表示前總統蔡英文執政後，基本工資幾乎每年都是3～5%在調漲，從2016年的21009元，過了8年漲到變27470元，除了2021年的漲幅僅0.84％外，其餘7年的漲幅都在3％至5％之間，若按照這樣的速度，過了40年後，若以每年調漲5%試算，屆時基本工資將高達19萬3388元。

原PO分析，1000萬的房子，到時候漲到3260萬根本是廢話，沒有漲到4、5千萬都是不及格的，但很多無產階級和中產階級搞不清楚狀況，「基本工資不停調漲，受傷最大的就是中產階級」，以前月薪4萬還可以笑基本工資只有2萬2的人，現在直接向下沉淪。

至於要如何避免向下沉淪？原PO點明，唯一的浮木就是必須擁有資產，因為「工資不停上漲，資產價格也必定上漲」，一個中產階級該擁有自己的房子，不然就是要注定「向下沉淪」。

貼文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「這不是我前幾年在講的，阿就一堆人溫水煮青蛙」、「以後物價肯定更高沒錯，沒投資會很慘，只能勞力過活」、「其實不看別的，光看40年前房價多少，再看現在…」、「實務上你保守了，現實世界房價大概20年就可以翻4倍」。

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