劣！「天坑豪宅」建商為省2億偷工減料　苦主最高入手價近3千萬

▲「豐采520」建案工地施工過程中造成8次天坑，地檢署依法起訴包含新竹縣長楊文科等12人。（組圖／ETtoday資料照）

房產中心／綜合報導

新竹地檢署日前偵結竹北多處天坑一案，其中在建案「豐采520」建案工地，疑似從設計、發包過程中就針對擋土樁偷工減料，施工過程中造成8次天坑，且途中新竹縣府發出4次停工命令卻持續開挖，引起周邊居民抗議，地檢署更依法起訴12人。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

據了解，「豐采520」基地面積超過4200坪，規劃一棟25層高的辦公大樓，及一棟32層高的住宅大樓，基地坐落自強北路、勝利一路、勝利二路、莊敬六街所圍街廓，具備四面臨路優勢。

▲「豐采520」8次天坑時間點。



單論地段條件，「豐采520」稱得上竹北蛋黃區，不只緊鄰新竹喜來登大飯店、連鎖超市、餐廳，約2年前周邊還迎來竹北第一間百貨公司「遠百新世紀」。

在地段加成下，「豐采520」的身價也扶搖直上，據實價登錄顯示，2019年該案以每坪單價31.18萬元地板價開盤，直到2022年4月建案工地首度發生坍塌事件前，該案最高價已賣破62.2萬元。

▲該案供給890 戶，截至2022年9月該案已售532戶，卻也因接二連三發生多次坍塌事件，建案自此後便未再揭露交易。（圖／記者陳凱力攝）

該案供給890 戶，截至2022年9月該案已售532戶，卻也因接二連三發生多次坍塌事件，建案自此後便未再揭露交易。其中，次頂樓住戶，則是在2022年6月入手總價2895萬元為該社區最高總價交易，拆算單價60.65萬元。

全案本預計在今年底完工交屋，不過如今牽涉天坑一案，加上相關人員被起訴，該案未來走向以及這532戶已售戶何去何從，也是民眾關心的焦點之一。

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「該案位處縣治二期重劃區，由於鄰近高鐵新竹站，周邊新案也頗為稀缺，周邊預售成交行情已站上7字頭以上。不過此預售案當初剛推出時，成交價位落在4字頭，推出時引起不少轟動，因此社區價位節節高升。」

▲對於檢方直指與偷工減料、貪汙等情事，業者認為應盤查所有建商在建案。（圖／記者陳凱力攝）

一手好牌卻淪落至此，不願具名業內人士指出：「對於檢方直指與偷工減料、貪汙等情事，該案建商豐邑機構本身為台中起家的特色建商，在建案眾多，加上近年快速擴大經營範圍，也應兼顧建案品質，呼籲各縣市政府單位此時應更加上緊發條，盤查所有在建案，否則若釀成第二起『基泰大直』事件，恐怕後悔莫及。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式