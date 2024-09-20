1500萬房產到手「兒子態度大變」　他反悔了！氣得想撤回贈與

▲北市一名長者抱怨，兒子拿到房產後對他的態度完全不一樣。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文 / CTWANT

為了防止意外發生，不少人都會事先處理好遺囑和房產等事，像事先將名下房地產贈與孩子，然而台北一名長者將1500萬的房產送給兒子，對方卻在受贈後態度大變，不時出言不遜、言語侮辱，這也讓長者忍無可忍，希望能申請撤回贈與稅申報及退還已繳納稅款，對此，國稅局也回應了。

據了解，該名長者向承辦人訴苦，表示自己於112年時，將名下價值1500萬的台北市房產贈與兒子，並繳納了贈與稅125.6萬元，將房地辦理移轉登記至對方名下。但兒子在取得受贈房地後，一改受贈前對自己孝順恭敬有禮的態度，經常出言頂撞，還惡言侮辱，使長者感到身心受創，後悔將房地贈與給對方，因此想申請撤回贈與稅申報及退還已繳納稅款。

然而，房地產已經辦理移轉登記在受贈人名下，因此該名長者除向法院提起告訴，經法院判決確定取得法定撤銷權外，並無法撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報。財政部台北國稅局也呼籲，納稅義務人贈與他人財物前應三思，以免產權移轉登記後無法撤銷贈與，影響自身權益。

國稅局表示，納稅義務人於申報及繳納贈與稅後，在贈與財產未移轉至受贈人名下前，贈與人得撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報；但財產已辦理移轉後，除有法定撤銷原因經法院調查判決確定，納稅義務人不可以任意撤回。

國稅局指出，在贈與財產產權未移轉至受贈人名下前，納稅義務人得備齊贈與稅案件撤銷申請書及相關文件（如贈與不動產案件須檢附地方稅稽徵機關核准撤銷土地增值稅、契稅文件等），向國稅局申請撤回贈與申報，如有已繳納贈與稅者，得辦理退稅。

國稅局說明，贈與財產倘已移轉至受贈人名下，僅限於贈與人有法定撤銷權，例如民法所規定贈與人意思表示錯誤、被詐欺或脅迫而為之意思表示、附負擔之贈與而受贈人不履行其負擔、受贈人對贈與人有故意侵害之行為或對贈與人不履行扶養義務等，撤銷權之事實經法院調查判決確定，據以回復所有權者，始可受理撤回贈與稅申報並退回已繳納稅款。

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