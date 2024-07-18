ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

豐原土地點火　亞昕砸17億拿下5483坪工業地

▲▼ 台中,豐原,亞昕,土地,住宅,大華建設,櫻花,寶佳,工業地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞昕集團（5213）斥資總金額16.92億元，拿下豐原5483.8坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

人稱台中「縣轄市一哥」的豐原區，近期頗受上市櫃建商愛戴，繼上半年櫻花建（2539）進軍獵地後，積極拓展推案版圖的亞昕集團（5213），也斥資總金額16.92億元，拿下豐原5483.8坪土地，亞昕表示，未來會先做土地變更再推住宅案。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

亞昕集團代子公司展騰開發公告，取得台中市豐原區豐圳段296地號等20筆土地、總金額約16.92億元，土地面積共約5483.8坪，交易對象為自然人，換算每坪單價約30.8萬元。

▲▼ 台中,豐原,亞昕,土地,住宅,大華建設,櫻花,寶佳,工業地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際走訪該地，亞昕集團一路吃下至少22棟建物。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪該地，亞昕一路吃下至少22棟建物，其中更有在地經營超過20年的老牌牛排館，不過該店家早在建商收購前就已歇業，該區段距離豐原鬧區僅5分鐘路程，自中山路銜接中正路可達國道1號閘道直通台中市區，或銜接國道4號前往潭子、太平。

不過，因該區屬工業區土地，同路段仍有多個新設或在建中廠房。對此，亞昕集團則表示：「該地目前還未有明確規劃，但未來會先申請土地變更，推案方向會朝主流的首購、換屋產品。」

▲▼豐原,廟東,街景,豐原房市,南陽街,鬧區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商購地地點距離豐原鬧區僅5分鐘路程。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔則表示：「本次建設公司買下的工業地，換算每坪單價約30萬元，乍看確實比市場行情便宜多，不過，工業地限制多，且豐原之前有過第三次通盤變更，該地變更地目事項暫議，若要變更須待第四次通盤檢討再議。」

值得一提的是，自大華建設去年以百萬元單價標下商業地後，隨即點火豐原土地交易，在亞昕此次公告前，寶佳機構旗下櫻花建、鼎佳建設以及大型開發商也都搶在上半年跟進。

機會與成本同時伴隨風險，黃昭閔說：「隱含的時間成本無法直接計算外，變更部分也得等待，但倘若地目變更成功，建商土地取得成本則是相當低廉。」

▲▼豐原,廟東,街景,豐原房市,南陽街,鬧區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲自大華建設去年以百萬元單價標下豐富計畫商業地後，隨即點火豐原土地交易。（圖／記者陳筱惠攝）

在地仲介涂萬金則表示：「台中74環內房地價漲幅劇烈，致推案風險係數大增，反觀衛星城市的地價，仍在可控範圍內，但房價漲幅並不落人後，儼然成為上市櫃建商的保護傘。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

關鍵字：台中豐原亞昕土地住宅大華房價獵地衛星區上市櫃建商

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

丈夫繼承家產超級有錢「要求付妻子房租」　搬新家還漲租金

國外一名47歲女網友透露，她的丈夫是百萬富翁，4年前從母親手中繼承所有錢財，50歲退休享受人生，經常和朋友計畫周末旅行、每隔數月就會外出旅遊一周，但老公的生活規劃唯獨漏掉還沒退休的她，甚至每月要求她支付房租。

1小時前

台南Q2房市續攀！建物買賣移轉破7千棟　歸仁「2大亮點」超夯

台南市房地產市場在2024年第2季持續強勁，最新數據顯示，建物買賣移轉棟數達到了7,670棟，較前季6,865棟成長11.73%，同比去年同期更增長了41.67%，市場活躍，投資信心強。南市土地買賣筆數達到14,569筆，季增率15.95%，年增率16.02%，市場對土地資產的需求高。

1小時前

1至3房都有！台中南屯社宅189戶　7／31申請截止

台中市社會住宅「建功2、3號好宅」日前開放受理申請，據悉一共有189戶單元招租，房型包括一房型、二房型和三房型，每戶都配有簡易家具、天然熱水器或電熱水器等，申請時間至7月31日，民眾可透過臨櫃投件、郵局申請或線上申請。

2小時前

首購用在中古屋值嗎？　網一面倒：中古能用青安才香

不少年輕的首購族愛好新屋，看房會鎖定新大樓或是預售屋，不過近日有民眾指出，由於家人身體因素所以換房，但看上的是二十多年的中古屋，好奇如果把首購用在買舊大樓的房子會不會很不值？對此網友都一面倒指出，「先滿足自身需求, 再來談投資」、「就是中古屋能用青安才香啊，哪會不值得啊」、「首購能用都不浪費。」

2小時前

租屋電費新制上路！分租套房、公用電費該怎麼算？5大QA一次看

租屋族關心的租屋電費新制議題，內政部指出已公告修正「住宅租賃定型化契約應記載事項」規定，並在7/15起正式上路。內政部提醒民眾，新簽訂的住宅租賃契約都將全面適用新制規定，已簽訂的舊約則不會溯及適用，但如果經過租賃雙方同意，仍然可以重新約定適用新制。

3小時前

她苦惱北市老公寓「要出租還賣掉？」　網給1建議：才有好價錢

若家中有閒置的老屋，你會選擇賣掉還是出租？一名女網友表示，最近和家人在討論要將家中的老公寓賣掉還是出租，但如果要出租，整修費大概需120萬，若賣掉則大概有1500萬左右，有點難以抉擇，因此上網詢問意見。對此，不少網友建議賣掉，也有人指出重新裝潢後再賣，比較容易有好價格。

4小時前

北市頂加違建挫咧等！　建管處：「隔3房」優先報拆

力求降低違建火災風險，台北市建管處近年來針對北市屋頂既存違建擅自裝修隔出三個以上使用單元，成立專案持續優先查處，如查獲不法將優先報拆。

4小時前

房價增值驚人！房地合一稅再創高　台中人蟬聯繳稅王

根據財政部統計資料庫資料顯示，6月個人房地合一稅收來到65.8億元，創下歷史單月次高紀錄，且年增率高達84.5%，信義房屋專家表示，房地合一稅收大幅成長，主要還是近年房價出現大漲，顯示出整體繳稅的人變多且須繳稅金也增加。

4小時前

豐原土地點火　亞昕砸17億拿下5483坪工業地

人稱台中「縣轄市一哥」的豐原區，近期頗受上市櫃建商愛戴，繼上半年櫻花建（2539）進軍獵地後，積極拓展推案版圖的亞昕（5213），也斥資總金額16.92億元，拿下豐原5483.8坪土地，亞昕表示，未來會先做土地變更再推住宅案。

4小時前

3千萬買18坪套房「不如住飯店？」　全場笑：租還比較能打

房價狂漲，很多人迫於無奈只能買小坪數。就有網友好奇，與其在台北市買18坪套房，為何不乾脆住飯店，假設套房要近3千萬，如果住一晚2500元的飯店，大約可以住30年，還能省下房屋稅、地價稅、管理費，「買18坪台北市區建案的，幹嘛不去找間商旅花同樣錢住30年就好了？」話題引發討論。

5小時前

阿金曬太陽遇警察姐姐　下秒跳上機車塞奶討摸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

睡前1動作「省電6%」！吹冷氣..

劣！「天坑豪宅」建商為省2億偷..

飯店一堆人吃東西　為何沒蟑螂？..

高雄30年人氣便當店熄燈　老闆..

4組人搶台糖楠梓358坪土地　..

窗戶外「超小陽台」真實用途曝光

北市頂加違建挫咧等！　建管處：..

建商搶進！　高雄市心最後一個超..

老牌營造10年沒推案　突捧7...

最後的疼愛是手放開！　李聖傑3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

丈夫退休超級有錢　要求妻子付房..

台南Q2房市續攀！建物買賣移轉..

台中南屯社宅189戶　7／31..

首購用在中古屋值嗎？　網一面倒

分租套房、公用電費該怎麼算？5..

北市老公寓「出租or賣掉？」　..

北市頂加違建挫咧等！　建管處：..

房價增值驚人！房地合一稅再創高..

豐原土地點火　亞昕砸17億拿下..

3千萬買18坪套房「不如住飯店..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366