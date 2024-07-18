豐原土地點火　亞昕砸17億拿下5483坪工業地





▲亞昕集團（5213）斥資總金額16.92億元，拿下豐原5483.8坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

人稱台中「縣轄市一哥」的豐原區，近期頗受上市櫃建商愛戴，繼上半年櫻花建（2539）進軍獵地後，積極拓展推案版圖的亞昕集團（5213），也斥資總金額16.92億元，拿下豐原5483.8坪土地，亞昕表示，未來會先做土地變更再推住宅案。

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亞昕集團代子公司展騰開發公告，取得台中市豐原區豐圳段296地號等20筆土地、總金額約16.92億元，土地面積共約5483.8坪，交易對象為自然人，換算每坪單價約30.8萬元。

▲實際走訪該地，亞昕集團一路吃下至少22棟建物。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪該地，亞昕一路吃下至少22棟建物，其中更有在地經營超過20年的老牌牛排館，不過該店家早在建商收購前就已歇業，該區段距離豐原鬧區僅5分鐘路程，自中山路銜接中正路可達國道1號閘道直通台中市區，或銜接國道4號前往潭子、太平。

不過，因該區屬工業區土地，同路段仍有多個新設或在建中廠房。對此，亞昕集團則表示：「該地目前還未有明確規劃，但未來會先申請土地變更，推案方向會朝主流的首購、換屋產品。」

▲建商購地地點距離豐原鬧區僅5分鐘路程。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔則表示：「本次建設公司買下的工業地，換算每坪單價約30萬元，乍看確實比市場行情便宜多，不過，工業地限制多，且豐原之前有過第三次通盤變更，該地變更地目事項暫議，若要變更須待第四次通盤檢討再議。」

值得一提的是，自大華建設去年以百萬元單價標下商業地後，隨即點火豐原土地交易，在亞昕此次公告前，寶佳機構旗下櫻花建、鼎佳建設以及大型開發商也都搶在上半年跟進。

機會與成本同時伴隨風險，黃昭閔說：「隱含的時間成本無法直接計算外，變更部分也得等待，但倘若地目變更成功，建商土地取得成本則是相當低廉。」

▲自大華建設去年以百萬元單價標下豐富計畫商業地後，隨即點火豐原土地交易。（圖／記者陳筱惠攝）

在地仲介涂萬金則表示：「台中74環內房地價漲幅劇烈，致推案風險係數大增，反觀衛星城市的地價，仍在可控範圍內，但房價漲幅並不落人後，儼然成為上市櫃建商的保護傘。」

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