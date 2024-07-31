搶在起風前！進駐西台中唯一重劃區　啟航首站「聯悦馨」

▲書香是送給孩子最久、最遠的禮物，海線品牌建商「聯悦馨」更直接搬了一幢書店在未來社區旁。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

西台中唯一公辦市地重劃區，就是跨越清水、梧棲區的臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃，也是西台中唯一高容積且商業、觀光、住宅同步啟動的一區，臺中港特定區更以一年一重大建設的速度，領航海線地區2024年航在起漲點。

總計約115公頃的臺中港特定區，6年前落成首案，當時以1字頭均價問世，成為首購族首選，但短短5年，每一年都有重大建設利多的臺中港特定區，已從紙上談兵落的項目計劃，建築、建設已經落實在地表上，身價更不可同日而語。

▲2018年台中市政府積極在梧棲區規劃「港市合一」，推動「台中港2.0計畫」。（圖／業者提供）

除了住宅建案外，在產業進駐、引流人口與交通建設利多下，2024年下半年台中海線百億名牌大案「聯悦馨」也開啟領航模式，重磅回歸，該案在前年，以打破建商極限加成精品建築之姿，部分出售戶飆上4字頭單價，業者此次藉熱鬧的蔦屋市集，重新開盤再領風潮。

6年前，2018年台中市政府積極在梧棲區規劃「港市合一」，推動「台中港2.0計畫」，打造清水-沙鹿-梧棲海線娛樂、消費、購物新生活圈，同年開幕的三井Outlet，直接點亮整個海線城市，成為西海岸最大的購物商城。

2021年正式更名為「臺中港科技產業園區」更是洞察先機，吸引昇陽半導體、車王電子、綠能風電、光學電子等知名企業進駐，在如今AI、機器人大軍群起攻之的造浪潮下，海線更站穩腳跟。

2022年，台中港海線首家國際品牌酒店開幕，四星級的「台中震大金鬱金香酒店」則是引領海線轉型為觀光海都的一大里程碑。

2023年台灣港務公司為配合國家推動離岸風力發電政策，加速興建「台中港37、38號碼頭」，將作為離岸風機預組裝使用，加速第二階段開發時程，並規劃2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用，替原本就擁有風力發電產業優勢的海線，奠定「亞洲風場」的地位。

▲商業與觀光同步發展的「台中港國際遊艇碼頭」也將於8月動工。（圖／資料照）

時序來到2024年，更是重大建設齊發，由有拍板定案預定10年完工的捷運藍線領銜，臺中港特定區作為起終點，也佔據首站地位，房價保值性不可言喻。另外，美式賣場好市多，看準海線人口紅利與消費力道，確定台中第三店落腳海線。

作為國際城市的臺中港特定區，2024年也迎來投資額近百億的統一企業物流總部動工，而商業與觀光同步發展的「台中港國際遊艇碼頭」也將於8月動工，當所有計畫躍然地表，業者直言房市「轉骨期」正式來臨。

「聯悦馨」專案經理陳俊宇不諱言：「過去海線看不見的建設，現在都已經在計畫中或是興建中，聯悦目前已推出4個作品，案案獨有特色，用力深耕品牌，打造出差異化社區，更是因為深知『要造鎮先造市』的道理。」

▲書店結合建案獨立旗艦路面店，預計與鄰近的三井OUTLET相輔相成，形成國際灣區最美的街廓。（圖／業者提供）

聯悦團隊近期針對新市鎮新大樓調查，驚覺入住率普遍都在8成以上，自家首案「聯悦聚」入住率甚至高達96%，打破一般人對新重劃區的既定印象，在地業者說：「光這幾年新開的超商就有6~7家，接下來還有2間超過500坪規模的全聯要進駐，多種跡象皆證明，重劃區人流持續湧入，進入商業大發展期。」

以人為本、以藝為中、以家為心、以愛為恆的聯悦建設更是以「你的小孩，是聯悦的寶貝」為訴求，認為書香是送給孩子最久、最遠的禮物，「聯悦馨」更直接搬了一幢書店，就位在社區隔壁獨立一棟的8層商業建築，並由TSUTAYA BOOKSTORE進駐。

▲「聯悦馨」直接搬進TSUTAYA BOOKSTORE進駐。（圖／業者提供）

TSUTAYA BOOKSTORE在日本是流行、藝術、創意的象徵，成為無數時尚人士的朝聖熱點，書店結合建案獨立旗艦路面店，預計與鄰近的三井OUTLET相輔相成，形成國際灣區最美的街廓。

自從聯悦的第一號作品「聯悦聚」完工後，精美的公設就讓已購客完全折服，奠定了其精品建商的地位，第二號作品「聯悦馥」也於今年相繼落成樹立區域最高級泳池飯店指標寓所，看過的台中市民更驚訝於聯悦用心打造比豪宅更豪宅的尺度。

這次重新登場的「聯悦馨」由日本當代建築大師—團紀彥操刀結合蔦屋商圈，公設由愛馬仕合作藝術家范承宗設計加上由九如景觀打造的浮島生態，整體又將再提升數個檔次，成為在台中市除了七期.水湳經貿的豪宅建設外，難得一遇的國際大師之作。