ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

搶在起風前！進駐西台中唯一重劃區　啟航首站「聯悦馨」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲書香是送給孩子最久、最遠的禮物，海線品牌建商「聯悦馨」更直接搬了一幢書店在未來社區旁。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

西台中唯一公辦市地重劃區，就是跨越清水、梧棲區的臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃，也是西台中唯一高容積且商業、觀光、住宅同步啟動的一區，臺中港特定區更以一年一重大建設的速度，領航海線地區2024年航在起漲點。

總計約115公頃的臺中港特定區，6年前落成首案，當時以1字頭均價問世，成為首購族首選，但短短5年，每一年都有重大建設利多的臺中港特定區，已從紙上談兵落的項目計劃，建築、建設已經落實在地表上，身價更不可同日而語。

▲▼ 聯悦馨 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2018年台中市政府積極在梧棲區規劃「港市合一」，推動「台中港2.0計畫」。（圖／業者提供）

除了住宅建案外，在產業進駐、引流人口與交通建設利多下，2024年下半年台中海線百億名牌大案「聯悦馨」也開啟領航模式，重磅回歸，該案在前年，以打破建商極限加成精品建築之姿，部分出售戶飆上4字頭單價，業者此次藉熱鬧的蔦屋市集，重新開盤再領風潮。

6年前，2018年台中市政府積極在梧棲區規劃「港市合一」，推動「台中港2.0計畫」，打造清水-沙鹿-梧棲海線娛樂、消費、購物新生活圈，同年開幕的三井Outlet，直接點亮整個海線城市，成為西海岸最大的購物商城。

2021年正式更名為「臺中港科技產業園區」更是洞察先機，吸引昇陽半導體、車王電子、綠能風電、光學電子等知名企業進駐，在如今AI、機器人大軍群起攻之的造浪潮下，海線更站穩腳跟。

2022年，台中港海線首家國際品牌酒店開幕，四星級的「台中震大金鬱金香酒店」則是引領海線轉型為觀光海都的一大里程碑。

2023年台灣港務公司為配合國家推動離岸風力發電政策，加速興建「台中港37、38號碼頭」，將作為離岸風機預組裝使用，加速第二階段開發時程，並規劃2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用，替原本就擁有風力發電產業優勢的海線，奠定「亞洲風場」的地位。

▲台中港國際碼頭。（示意圖／亞果遊艇提供）

▲商業與觀光同步發展的「台中港國際遊艇碼頭」也將於8月動工。（圖／資料照）

時序來到2024年，更是重大建設齊發，由有拍板定案預定10年完工的捷運藍線領銜，臺中港特定區作為起終點，也佔據首站地位，房價保值性不可言喻。另外，美式賣場好市多，看準海線人口紅利與消費力道，確定台中第三店落腳海線。

作為國際城市的臺中港特定區，2024年也迎來投資額近百億的統一企業物流總部動工，而商業與觀光同步發展的「台中港國際遊艇碼頭」也將於8月動工，當所有計畫躍然地表，業者直言房市「轉骨期」正式來臨。

「聯悦馨」專案經理陳俊宇不諱言：「過去海線看不見的建設，現在都已經在計畫中或是興建中，聯悦目前已推出4個作品，案案獨有特色，用力深耕品牌，打造出差異化社區，更是因為深知『要造鎮先造市』的道理。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲書店結合建案獨立旗艦路面店，預計與鄰近的三井OUTLET相輔相成，形成國際灣區最美的街廓。（圖／業者提供）

聯悦團隊近期針對新市鎮新大樓調查，驚覺入住率普遍都在8成以上，自家首案「聯悦聚」入住率甚至高達96%，打破一般人對新重劃區的既定印象，在地業者說：「光這幾年新開的超商就有6~7家，接下來還有2間超過500坪規模的全聯要進駐，多種跡象皆證明，重劃區人流持續湧入，進入商業大發展期。」

以人為本、以藝為中、以家為心、以愛為恆的聯悦建設更是以「你的小孩，是聯悦的寶貝」為訴求，認為書香是送給孩子最久、最遠的禮物，「聯悦馨」更直接搬了一幢書店，就位在社區隔壁獨立一棟的8層商業建築，並由TSUTAYA BOOKSTORE進駐。

▲▼ 聯悦馨 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聯悦馨」直接搬進TSUTAYA BOOKSTORE進駐。（圖／業者提供）

 TSUTAYA BOOKSTORE在日本是流行、藝術、創意的象徵，成為無數時尚人士的朝聖熱點，書店結合建案獨立旗艦路面店，預計與鄰近的三井OUTLET相輔相成，形成國際灣區最美的街廓。

自從聯悦的第一號作品「聯悦聚」完工後，精美的公設就讓已購客完全折服，奠定了其精品建商的地位，第二號作品「聯悦馥」也於今年相繼落成樹立區域最高級泳池飯店指標寓所，看過的台中市民更驚訝於聯悦用心打造比豪宅更豪宅的尺度。

這次重新登場的「聯悦馨」由日本當代建築大師—團紀彥操刀結合蔦屋商圈，公設由愛馬仕合作藝術家范承宗設計加上由九如景觀打造的浮島生態，整體又將再提升數個檔次，成為在台中市除了七期.水湳經貿的豪宅建設外，難得一遇的國際大師之作。

關鍵字：台中海線梧棲品牌建商聯悦建設孩子公設聯悦馨捷運藍線風力發電三井發展海灣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「金銀島」變身南部史上最大案　林聰麟：單戶總價1千萬起

高雄史上單一總銷最大案「AI慕光城」，1期預計總銷200億元，位於「金銀島購物中心」舊址，31日動土，總戶數達1108戶，坪數為20~38坪，清景麟集團創辦人林聰麟表示，最快10月開賣，均價55萬元，2期預計2025年3月公開，總銷合計達420億元，創南部新高。

1小時前

蟄伏5年！台北東區迎來復甦　專家揭：如夾心餅乾須強化獨特性

週末剛結束的「2024混東區潮 FUN 夏日趴」，告五人、婁峻碩、怪物星人等藝人輪番開唱，再為東區注入龐大人潮，許多攤商還拿出手機打卡「原來東區有這麼多人潮」。這次活動不僅為東區注入了新的活力，也讓人重新審視這個曾經繁華的地區如何從興盛到退燒，再到如今逐漸復甦的過程。

2小時前

2大住宅補貼8月開跑「限時30天」　申請懶人包圖卡曝

自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼將於明（1日）開始申請，限時30天。對此，內政部國土管理署也整理出4大申請懶人包圖卡，申請資格與需準備資料一次看。

3小時前

新北江翠重劃區雙塔摩天地標「立信雙星」置產自住潛力標的

新北市板橋區不僅是新北的政經文化中心，更是生活機能與交通網絡媲美台北市的地方。近年來，江翠重劃區的發展備受矚目，各大建設資源的進駐，以及指標個案陸續完工，使得此區成為近年最成熟的重劃區之一，也成為雙北地區代表性的水岸都市，而設計為雙塔地標建築的「立信雙星」在當地更是受到高度關注。

3小時前

茂德積極獵地　再砸7.2億買永康鹽行千坪土地

台積電設廠成房市發展關鍵，台南永康鹽行重劃區因南科效應，吸引各大建商插旗。據實價登錄，6月成交的永康區平道段1209坪土地，總價7.2億元，換算單價約60萬元，據了解，買方為茂德機構以張姓自然人名義購入，信義房屋專家表示，區域已無低於4字頭新案。

3小時前

蘆洲8字頭真的出現了！　在地房仲喊不意外：新房子實在太少

先前傳出蘆洲新案開價驚見8字頭，躍上各家媒體版面，甚至以「沒有最瘋狂只有更瘋」形容。最新實價登錄，該案成交確實站上8字頭，頗為驚人。在地房仲表示，該案靠近三民高中捷運站，屬蘆洲市中心，且新大樓供給非常稀少，成交8字頭不意外。

4小時前

「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

在新青安貸好、貸滿的購屋總價1250萬元內，哪裡買得到高CP值好房子？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，他認為好房子一定要是未來能賺錢，特別點名基隆與嘉義，此外基於「北航空城、南科技城」的發展方向，也認為桃園蛋白區頗具潛力。

4小時前

搶在起風前！進駐西台中唯一重劃區　啟航首站「聯悦馨」

西台中唯一公辦市地重劃區，就是跨越清水、梧棲區的臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃，也是西台中唯一高容積且商業、觀光、住宅同步啟動的一區，臺中港特定區更以一年一重大建設的速度，領航海線地區2024年航在起漲點。

6小時前

農曆7月是「購屋、裝修好時機」！命理師揭3訣竅：可省下一筆錢

農曆7月鬼門開，這段時間「好兄弟」放假，為了不打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚，不過民俗專家楊登嵙透露，農曆7月反而是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆7月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，有機會爭取較大的價格空間。為此，他也分享鬼月購屋、裝修的訣竅，以避開鬼月不好的影響。

12小時前

花40萬買地務農…發現曾是「墓仔埔」！買家怒告原地主求償50萬

台東一名蘇姓男子112年透過許姓仲介向另名余姓地主簽訂買賣契約書，約定以新台幣40萬元購買一處土地，豈料蘇男簽約後經地方鄰居告知，才知該地曾是「墓仔埔」，氣得提出告訴，要求仲介費、割草費等費用，並求償50萬元。台東地院法官審酌後，判決蘇男敗訴，房仲與原地主免賠，全案仍可上訴。

17小時前

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新買變頻冷氣「開25度卻不涼」..

爸媽住2樓「被要求少坐電梯」　..

新市爛尾樓每坪不到10萬元拍出..

永和新案站9字頭　在地房仲：中..

邊間透天1景象「4戶全中」他傻..

農曆7月是購屋好時機！命理師揭..

蘆洲8字頭真的出現了！　在地房..

A7預售屋「早鳥幾乎5字頭」他..

幾年後會換房「還要買好一點的家..

買地務農發現曾是「墓仔埔」！買..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「金銀島」變身南部史上最大案　..

台北東區迎復甦？專家：須強化獨..

2大住宅補貼8月開跑「限時30..

立信雙星：新北江翠雙塔摩天地標

茂德積極獵地　再砸7.2億買永..

蘆洲8字頭真的出現了！　在地房..

「高CP值＋增值空間」滿足購屋..

搶在起風前！進駐西台中唯一重劃..

農曆7月是購屋好時機！命理師揭..

買地務農發現曾是「墓仔埔」！買..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366