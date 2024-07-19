上半年個人房地合一稅收創新高　嘉義縣成黑馬爆增1.6倍

▲全台上半年個人房地合一稅收達293.1億元，創下房地合一稅上路以來同期新高，其中嘉義縣成全台稅收黑馬。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市交易熱絡，全台房地合一稅收跟著翻揚，全台上半年個人房地合一稅收達293.1億元、年增8739%，創下房地合一稅上路以來同期新高，其中嘉義縣成全台稅收黑馬，上半年房地合一稅達2.06億元，年增率165.3%，為全台第一。

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住商機構盤點財政部數據，各縣市上半年個人房地合一稅「納稅王」寶座，仍由台中市拿下，該市上半年個人房地合一稅共計收取55.35億元，較去年成長74.4%；另外，六都中漲幅最為驚人則為新北、桃園市，兩者上半年個人房地合一稅收分別達52.68、37.9億元，均呈現倍數成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，台中市自2020年起，已連續5年上半年房地合一稅收都位居全台冠軍，顯示自疫情後的這一波房市多頭，以重劃區話題多、區域建設發展顯著的台中市最為受惠；另外，新北、桃園則受北市房價外溢影響，加上區域捷運機能日漸成熟，磁吸「脫北者」族群移入，致使房地合一稅收大增。

▲六都歷年上半年個人房地合一稅。（圖／住商不動產提供）

若是六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億元縣市達12個，相較2023年同期多出3個縣市，其中除了新竹縣市房價漲幅驚人之外，嘉義縣成為大黑馬，上半年房地合一稅達2.06億元，年增率165.3%，為全台第一。

▲六都外上半年個人房地合一稅破億縣市。（圖／住商不動產提供）

東森房屋太保加盟店店長葉彥廷表示，產業議題牽動嘉義縣房市發展，受嘉義科學園區、馬稠後產業園區1、2期、水上南靖產業園區及民雄無人機航太園區等園區效應帶動，又有台積電、美式Outlet「華泰名品城」進駐等利多，利多不斷為房市買氣點火，外地投資客也不斷湧進，又有早期進場投資客獲利了結，不論是新案還是中古房市價量都出現爆增，致使政府稅收大增。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，自去年8月政府推出「新青安」優惠貸款後，市場交易明顯走高，上半年成交量、房價皆呈上揚，房地合一稅收走大增並不意外，惟央行首季獨排眾議升息過後，接連祭出房市管制等措施，利空條件干擾，又適逢美國大選牽動台灣政經環境敏感神經，下半年房市面臨諸多挑戰，能否延續成交量及稅收，有待時間觀察。

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