冷氣開整天媽媽沒生氣！妹子「見電費帳單」臉綠：付了2倍錢

▲冷氣開一整天，媽媽都不會罵人。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著電價調漲，不少民眾開始關注家中電器的耗電量，擔心不小心就收到鉅額電費帳單，一名女網友表示，一直很好奇家中冷氣一直開著，為何媽媽都不會罵人，直到看了家中的電費帳單才知道，原來自己每次都多付了2倍的錢，「難怪媽媽都不會阻止我開冷氣」，貼文曝光笑翻網友。

女網友在臉書「爆廢公社」發文，炎炎夏日不開冷氣真的受不了，但媽媽居然都沒有阻止，冷氣一直開著也沒有罵人，直到她看了電費帳單後才知道，電費只要1004元，原來自己一直都付了2倍的錢給家人，難怪媽媽都沒有阻止，「算了，當補貼點家用」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「今年特別熱」、「這有開冷氣嗎，也太便宜了，我多你ㄧ個零」、「2個月電費這樣很少的阿」、「超級便宜的電費，6千多可以給妳繳一整個夏天還有剩」、「才1000元，很便宜」、「之前住學生套房，開冷氣兩個月，電費5000多欸」。

然而，原PO的貼文寫道「這是我媽不阻止我開冷氣，一直開不罵人的，原來我『預付電費』給多了兩倍多給我爸，算了補貼點家用」。許多網友看完滿頭問號，不知道原PO在寫什麼，意外掀起討論，「我看了三遍，還以為我有閱讀障礙」、「妳的文法讓我很懷疑我的中文有沒有問題」、「重看3次，以為是我想睡覺理解能力變差，直到看了留言」、「這文需要AI來翻譯一下」、「國文造詣不要求頂尖，但起碼要能堪用、相互能理解的程度」、「有沒有可能妳的國文老師現在非常火？」

▼文章讓網友看得霧煞煞。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

