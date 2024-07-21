大地震頻發　台北市19%新建案搶攻制震宅市場

▲台北市近年來的新建案中，有19%強調其「制震宅」特色，這是六都中最高的比例，遠超其他都會區。。（圖／記者姜國輝攝）

房產中心／綜合報導

台北市近年來的新建案中，有19%強調其「制震宅」特色，這是六都中最高的比例，遠超其他都會區。全向科技房產中心創辦人劉永昌認為，這是市場需求所導致的結果，並與「台灣大地震越來越頻繁」及「台北房價全台最高」等兩大因素有直接關聯。

台灣近年來大地震頻發，如2016年台南6.6級強震、2018年花蓮6.2級強震、2022年台東6.8級強震以及2024年花蓮7.2級強震等，都造成了大量的建築物倒塌和受損。這使得民眾對於居住安全、抗震防災的意識明顯提升，更願意購買耐震宅，建商也更願意以耐震、抗震、制震等作為建案主打特色之一。

另一方面，台北的房價全台最高，如果房屋因地震而倒塌，不僅對民眾生命安全會有影響，甚至財產也會產生極大衝擊。因此，民眾買房越來越會關注建物的耐震、抗震、制震效果，而建商也更願意強化建物的耐震性，以增加建案的賣點。

劉永昌表示，目前台灣缺乏耐震性的老屋太多，民眾居住起來很沒安全性。他預期，隨著大地震頻現與各地房價越來越高，未來耐震性較高、符合抗震規範的新屋將會越來越受到購屋者青睞，市場需求度也會提升。

然而，劉永昌也提醒民眾，不是新屋就可以耐強震。目前建築法規規定，921之後新建的大樓其結構設計強度不能低於240gal，僅屬於5強級的抗震能力。因此，未來民眾購買新屋時，除了注意施工品質外，一定要特別留意房屋結構的耐震強度。