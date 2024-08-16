主廚陳鴻與名模林又立　在「遠雄峰蘊」邂逅自然系建築的美好

▲位於高雄科工特區的「遠雄峰蘊」是地上27樓、地下4層的雙塔天空森林。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

住在心儀的房子裡，讓每一天都是邂逅四季的好日子，這是許多購屋族的夢想。對於居住的生活質感，美學主廚陳鴻有自己的一套，他認為生活的美麗是由内而外的，就像是在都會中暢享繁華又私藏著一份靜謐，生活之美便能自然而然地綻放；名模林又立和景觀設計師李淑雲也有屬於她們對於「真正的自然」的定義。

林又立表示心中認為真正的自然是「一種很神奇的能量」，能夠讓人不知不覺放鬆下來，甚至在每一次呼吸時都能感覺自己的身體和自然達到了平衡；這也是為什麼她很喜歡參加馬拉松比賽，除了挑戰自我極限之外，還能在大自然中獲得美景的療癒，重拾滿滿能量，「陽光、空氣和水，這些能量是從內在美到外在的秘訣」；林又立甚至笑說，「如果可以的話，希望可以一直都徜徉在自然當中」。

對於林又立的看法，陳鴻大表認同，他設計的餐點「紅藜初綻大地回春」也是透過大自然在地生命力的食材表現出滿滿的能量，吃進嘴裡有著深深的滿足感，入口下肚更帶來了健康以及生活美學；林又立對於生活的嚮往在景觀設計師李淑雲手裡，則是透過取得銀級綠建築候選證書的「遠雄峰蘊」建案來展現。

位於高雄市中心的「遠雄峰蘊」為凌空27層地標建築，彷彿是城市中一座垂直的天空森林，不僅對室內有淨化、隔熱節能的效果，對外亦能減緩都市熱島效應；不只如此，想要回家就能擁抱大自然也能美夢成真，「遠雄峰蘊」規劃要讓住戶能隨時漫遊樹海，像是將中庭花園自1樓延伸至2樓的漂浮花園，媲美五星級飯店的室外跑跳空間，非常適合有養狗狗的人，毛孩能開心又興奮地在自家戶外奔跑。

陳鴻也覺得打造一棟建築就像是創造一道料理，除了做得好吃，重要的還有理念、刀工、擺盤等等，李淑雲表示高雄科工特區的「遠雄峰蘊」也有著明確的設計理念，正是想要創造出一座動靜皆宜的綠茵方舟，因此還特別設計了植樹大陽臺，宛如把大自然搬回家，就像是一個個漂浮在空中的私人島嶼，讓林又立大讚，不論是下午茶時光還是晚上看星星小酌，她都想待在陽臺感受這樣天人合一的氛圍，還非常希望能在陽臺上運動、做瑜伽，就連現在最流行的搭帳棚露營，在自家的微風窗台上就能完成。

自然系建築「遠雄峰蘊」循著建築種綠，充分展現大自然綠意魅力，一舉翻轉市心生活，讓人輕鬆擁抱寬闊生活尺度，在家即可與自然相伴，擁抱幸福就在每天日常中。

自然系建築【遠雄峰蘊】

高雄科工特區 37～43坪

預約專線：07-3893999

接待中心：高雄市三民區九如一路550號

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