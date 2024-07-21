衰！過戶了「買家犯詐欺罪」房被扣押　屋主超慘：要繼續還貸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾要賣房子，結果發現房貸自己繳，名字卻是別人的！一名網友近日在網上發文，「賣房子結果房貸自己繳名字是別人的」，直呼當事人是「史上最衰的人」。貼文引來屋主仲介說明，無奈曝「第一次遇到因為買方詐欺其他人，導致房子被扣押的」，話題掀起討論。

網友在Threads發文，希望這件事被注意到，不過並未說明詳情，貼文於是引來屋主仲介說明完整情況。房仲表示，事情要回溯到112年7月，當時屋主的房子透過他們成交了，「買方的錢都有進履約保證專戶，我們是正常的仲介公司，過戶中都很順利，買方也順利跟銀行對保完畢」。

接下來的正常流程，就是對保完後，房子會先過戶給買方，買方銀行才會把尾款撥進履保專戶裡，通常都是在3天內撥款，「但就是這3天，買方好巧不巧因為涉嫌詐欺罪被收押禁見，銀行端要撥款完全聯絡不到買方，然後銀行發現買方的帳戶都被凍結，銀行端不借了不撥款了，但是房子已經過戶給買方了…」。

更慘的是，後來買方的詐欺罪證實，導致房子被法務部調查局扣押，而前屋主的銀行貸款沒有塗銷，所以還是要繼續繳貸款，且由於銀行不撥房子尾款，導致沒有辦法交屋。

他透露，目前已經有在打官司，但是卡到刑事案件相當麻煩，「因為房子是新買方的名字，但是謄本上舊買方的銀行設定沒有塗銷，如果要順利解決就要法務部調查局解除扣押，房子才能順利過戶回來。」

房仲表示，已經問過很多律師以及代書，都沒有碰過這樣的問題過，頂多碰到買方詐欺屋主的房子，「第一次遇到因為買方詐欺其他人導致房子被扣押的。」他直呼這樣的事誰都不想碰到，但他都有積極幫屋主處理。詳細情況一出，眾人紛紛直嘆，「好倒霉的賣方跟仲介」、「哇X！好複雜的案件」，希望原屋主能順利解決問題。