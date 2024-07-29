20萬坪中央公園為鄰！水湳經貿園區「當代首馥」擁高綠富力

房產中心／綜合報導

許多人希望為家人帶來健康、舒適的幸福生活，因此開始追求綠意環繞的居住環境，同時也希望兼顧置產換屋的保值性及增值潛力。位於台中水湳經貿園區的「當代首馥」，以其獨特的地理位置和卓越的綠色環境，結合綠意、健康與未來發展的優勢，吸引了眾多置產者的目光。

▲台中水湳經貿園區「當代首馥」獨特地理位置和卓越綠色環境，結合綠意、健康與未來發展優勢，吸引置產者目光。（圖／翻攝自影片，下同）

根據《科學先端》刊登的一項研究，經常接觸綠地不僅能有效抵擋熱氣、穩定心情，還能延緩老化。研究顯示，常接觸綠地的人身心平均年輕2.5歲，這對於現代人來說無疑是一大福音。哈佛的研究也指出，被大自然環繞的女性，壽命更長，罹病及死亡風險降低超過12%，可見大自然與健康息息相關。

▲高綠覆率的生活環境對健康明顯有益。

另一方面，買房是人生大事，想聰明選對具增值潛力的物件，建議可把握以下4大關鍵：

1.看準政府重大建設進駐：政府的重大建設項目往往能帶動區域發展，是穩健的投資選擇。

2.集團高度關注區域：能吸引大型企業目光的區域，必定有其長期商業價值。

3.永久綠意環繞：綠意環繞的舒適環境能提升居住品質，這是千金難換的優質條件。

4.重點開發中的重劃區：重劃區基期低、增值力強，這類區域未來的爆發力往往超乎想像。

▲水湳經貿園區多項重大建設陸續到位。

對比30年前的台北信義區和20年前的台中七期，兩大區域的華麗蛻變皆成為重劃區的模範生，還在尋找下一個潛力發展地段的購屋族，目前台中水湳經貿園區正處於發展起飛階段，未來十年，有望成為新的投資熱點，成為新一代的繁華例證。

位於水湳經貿園區的「當代首馥」擁抱20萬坪中央公園的超高綠覆率，讓住戶在繁忙的生活中仍能享受自然的療癒。周邊設有國際會展中心、台中綠美圖及水湳轉運中心等重大建設，預計於2025年陸續完工，帶動整個水湳區域的蓬勃發展。

▲「當代首馥」用精心規劃的格局、功能、風格，以國際級規格呈現美學的品味價值。

不僅如此，由潤隆建設打造的「當代首馥」以大尺度客餐廳規劃、豪宅等級的中島廚房設計，呈現頂奢大器與雍容氣派，將國際級規格融入居住空間，滿足住戶對美學與功能的高標準要求。

人生沒有時光機，過去錯過了台北信義區和台中七期，如今的水湳經貿園區正迎來新的發展機遇，選擇「當代首馥」擁有一個充滿綠意與未來潛力的家，為家人打造一個健康年輕常駐的幸福好宅。

水湳中央公園「當代首馥」基本資料

住宅規劃：3房（1～2樓店面，3～5樓辦公，6～29樓住家）

洽詢電話：04-2451-8117

了解更多：https://bit.ly/4aCtI5p

