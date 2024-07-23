0元租金你敢住嗎？　房東：整理完免費住1年

▲高雄有位屋主在網站刊登租屋訊息，出租1間健身公寓，月租金只要1000元，甚至可0租金提供給需要的人。（翻攝自《591房屋交易網》）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，房租也不便宜，高雄有位屋主在網站刊登租屋訊息，出租1間健身公寓，月租金只要1000元，然而屋內堆滿雜物，屋主指出，租客若有時間、體力可「自行整理」，0租金提供給需要的人，信義房屋專家提醒，應留意處理留置物的責任跟權利。

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在《591房屋交易網》上有不少高雄的套房、雅房出租中，連機車位的月租金都至少要1200元起跳，不過新興區有間健身公寓，鄰近六合夜市，強調生活機能佳，位於5樓，坪數約18坪、2房，屋主開出月租金1000元招租。

特別的是，根據租屋資訊，這間待租的公寓內，堆滿不少雜物，屋主強調，租客須自行整理，免租金提供給需要的人，若有人需要空間且有時間體力整理，整理後符合條件者可免費住1年，月租金一口氣直降至0元。

▲儘管月租金0元看似條件不錯，專家提醒，處理留置物的責任跟權利應由房東執行。（翻攝自《591房屋交易網》）

住商不動產高屏澎區協理林棋博分析，六合路周邊生活機能發達，加上新興區位於高雄市中心，購屋、租屋需求都相當旺盛，以公寓來看，套房落在3000~6000元，電梯大樓套房月租金4000~8000元都有，依屋況、裝潢不同，租金落差大。若是2房格局，健身公寓也要8000~1萬元，且隨房價高漲，租金也還有調漲空間。

儘管月租金0元看似條件不錯，信義房屋高三區協理周清源提醒，除一般租約原本的應注意事項，特別需留意的是，處理留置物的責任跟權利應由房東執行。

除非為屋主自有物品，屋主可決定應如何處理，否則若是上一任租客所有物，應事先確認房東有沒有發存證信函給前房客，告知處置方式及期限，一旦出現之前房客要求取回物品，容易出現責任歸屬問題，且因為囤積物多，難以確認屋況，簽約前應留意檢查真實屋況，以免日後發生糾紛。

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