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台中14期開外掛　「不到3年」房價4→8字頭

▲▼ 大陸建設,大陸豐莚,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「大陸豐莚」每坪80萬元，刷新14期重劃區價格天花板。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2020年才完成重劃配地、中台灣最大重劃區的14期重劃區2021年8月推出首案單坪起手價43萬元後，大批建商搶進，房價在一案案後，區域最新高價交易由「大陸豐莚」每坪80萬元刷新區域價格天花板。信義房屋專家表示14期與水湳經貿園區，都為台中2024年最受期待重劃區。

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佔地404公頃的「14期重劃區」被稱為台中近年來最大面積重劃區，開始推案後隨即躍升房市一級戰區，隨後1年加入的「中央公園特區」，由水湳經貿園區與單元8共同構成，合計748公頃的3大重劃區相鄰，組成中台灣最受矚目的生活圈。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大水湳生活圈創價個案。

不過短短不到3年時間，由大陸建設跨出七期首案的「大陸豐莚」基地位於昌平路二段、四平路、面積1436坪，因該案面對四張犁公園，建商規劃讓戶戶公園都是第一排，規劃20F、總戶94戶。

據open data資料庫顯示，「大陸豐莚」18樓戶、2房2廳2衛浴，就以總價3470萬元、單價80萬元，刷新區域價格天花板，單價已經相當新北價。

同樣是創價建商，早一步推案完銷的「THE 精銳」也創下每坪77萬元的高價，另外，甫進場的「惠宇洲際段案」同樣傳出銷售捷報，將有不少單價突破每坪70萬元的交易，也宣示著14期7字頭單價已成常態。

另外，「中央公園特區」近期也頻傳高價成交紀錄。以華固建設首件代表案「華固頂匯」實登共計196筆成交，24樓最高單價達每坪86.1萬元。

▲▼ 當代首馥,水湳,菲姐,百萬廚具,潤隆建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳核心以潤隆「當代首馥」為主要供給，均價約每坪68萬元，其中28樓單價達每坪73萬元為目前社區最高。（圖／記者陳筱惠攝）

水湳核心以潤隆「當代首馥」為主要供給，出現167筆實登錄，均價約每坪68萬元，其中28樓單價達每坪73萬元為目前社區最高。以小坪數切入的「遠雄綠美」出現104筆交易，均價約每坪75萬元，其中11筆單價突破8字頭。

甫進場的「國聚之瑑」也出現44筆實登，15樓出現目前最高單價每坪71.4萬元。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析：「14期、水湳、單元8區皆在開發初期，仍有上百塊可開發素地，房價堆疊，吸引眾多開發商爭相搶進插旗，一舉一動更牽動著中台灣的房價走勢。」

後續14期還有寶輝、精銳、新美齊、遠雄、華固、宏璟、鼎固-KY等指標建商也將接棒推案，據了解，明年上半年將進場的「舜元洲際段案」基地面積逾千坪，更擁有區域唯一同時臨洲際路園道、崇德十九路的條件。

▲▼ 舜元建設,14期,新案,境朗,大陸建設基地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期與水湳經貿園區，一個住宅為重、一個商業氣息濃厚，兩兩串連。（圖／記者陳筱惠攝）

舜元建設包括「舜元獨立森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」在內，大水湳生活圈已布局6案，而目前14期榮德段線上個案「舜元境朗」基地位於庄德街，主打43坪大三房產品，銷售已進入尾聲。

信義房屋中三區協理方浩銓認為：「14期與水湳經貿園區，一個住宅為重、一個商業氣息濃厚，兩兩串連，都為台中2024年最受期待重劃區，從地理位置西到東，水湳、單元8、14期互相輝映，但14期包圍了11期重劃區，東接G0機捷特區，G0再往東又可連接10期重劃區與太平，整條可說是串連了台中近年重點發展的重劃區。」

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