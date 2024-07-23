房貸餘額暴增逾9千億　傳銀行拒收新案





▲房市交易火熱，過去1年房貸餘額暴增9304億元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

房市交易火熱，過去1年房貸餘額暴增9304億元，加上先前央行調升存準率，部分銀行放款動作轉趨保守，市場上更傳出不收新案、排隊等放款的消息。信義房屋專家建議，除可以多問幾家銀行，房貸管道除傳統銀行外，還有網路銀行、農漁會等可以試看看。

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5月消費者購置住宅貸款餘額已達到10.4兆元，對比去年5月已增加9304億元，放款速度與額度驚人，導致部分銀行放款水位逼近紅線，放款動作轉趨保守。

市場上更傳出不收新案、排隊等放款的消息，再加上近期央行又調升存準率收回部分資金，購屋人後續借錢的成本可能會緩步增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從央行調升存準率後，市場上資金就受到影響，比較快的是股票質押利率攀升，而銀行在過去1年面對房市火熱市況，又借了不少資金出去，導致短期可放款部位減少，陸續有銀行開始放款保守。

另外，近期市場對於新青安質疑聲也會影響銀行放款態度，立法院也要求金管會檢討《銀行法》72-2的法令是否過於寬鬆，也都可能讓銀行稍踩煞車。

曾敬德補充，銀行因應自身可放款額度有不一樣的做法，過去也不是沒有個別銀行放款接近上限的狀況，只是這次似乎可以明顯感受到市場整體資金趨緊。





▲貸款條件已不如前幾年寬鬆，甚至要爭取到地板利率的難度也會增加。（示意圖／業者提供）

曾敬德說，民眾在購屋時應該多問幾家銀行，房貸管道除了傳統銀行外，還有網路銀行、農漁會等可以試看看，雖然不見得貸不到款，但可能貸款條件已不如前幾年寬鬆，甚至要爭取到地板利率的難度也會增加，簡單說「跟銀行借錢變貴了。」

金門地政士事務所長蕭琪琳表示，就第一線觀察，銀行放貸確實轉向保守，且由於購屋量大，房貸也有明顯的排隊現象，加上近年房價漲得快，許多蛋白地區貸款無法達到8成，保險起見，建議民眾自備款準備3成。

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