台糖屏東市工業區地上權開標　僅2筆標出

▲台糖日前釋出位於屏東市中心新生段的「工二」工業區土地，以地上權20年的方式招標，23日開標。（圖／翻攝自台糖官網）

記者張雅雲／高雄報導

中美貿易大戰帶動不少台商回流，屏東市的工業土地及廠房需求升溫。台糖日前釋出位於屏東市中心新生段的「工二」工業區土地，都是以地上權20年的方式出租，共有17標、37筆土地，23日開標，僅2標標出，脫標率11%。

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台糖表示，為有效利用土地資源，日前以公開招標設定地上權方式，釋出17標、37筆土地，位於屏東市中心新生段，面積合計共4萬714坪，得標人可取得20年地上權權利，土地使用分區為「工二」工業區土地，地段相當精華。

23日開標，僅2筆標出，其中1標為1筆土地，坪數785坪，底價512萬元，得標金額588萬元，溢價14.8%，年租金為70萬5568元，得標人為關北企業有限公司，換算每年租金約99.4萬元，單坪月租金約105元。

另1標共標出2筆土地，坪數共3376坪，底價2205萬3879元，得標金額2800萬元，溢價26.9%，加上年租303萬6064元，得標人為賴姓自然人，換算年租金443萬元，單坪月租金約109元。

▲業者為了合法營業登記，開始尋找合法廠房，已帶動屏東市區廠房需求。（圖／記者張雅雲攝）

屏東市仲介公會榮譽理事長楊信華表示，屏東市新生段位於屏東市區，緊鄰國道1號，周邊就是屏東縣民公園、家樂福，生活機能相當便利，對屏東在地業者相當具吸引力，以此次得標金額來看，堪稱相當合理。

楊信華表示，國土計畫法將於2025年5月1日正式實施，未來土地使用分區只能透過申請同意使用，或取得使用許可來進行特定用途，加上中美貿易台商回流，帶動近期屏東工業地、廠房需求大增。

楊信華指出，屏東市區工業用地，地價落在10~13萬元，大部分都是企業購地自建自用，少有出租需求，近來也有不少屏東市的農地工廠，業者為了合法營業登記，開始尋找合法廠房，已帶動屏東市區廠房需求，單坪開價10~15萬元，買氣也升溫。

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