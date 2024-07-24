婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　鄉民提1招善意謊言被讚爆

▲婆婆贊助頭期款，但堅持建議不要找房仲，以省下服務費，讓小倆口相當苦惱。（示意圖／CFP）

記者項瀚／台北報導

婆婆贊助頭期款，但堅持建議不要找房仲，以省下服務費，讓小倆口相當苦惱。對此，有網友提出1招「善意的謊言」被全場讚爆，不過信義房屋專家仍建議，以交易安全、物件獨一無二的角度說服長輩。

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一位女網友在臉書社團發文，指出從結婚後到現在，都和老公先住在公婆家裡，但是因為懷孕，加上再買房的話之後要買只會越來越困難，決定搬出去住，最近2~3個月也在積極看房。

原po說，面對吃力的高房價，婆婆願意幫忙分攤頭期款，讓小倆口相當感激，「但也正因如此，婆婆的買房意見不少，這些意見我大部分都可以接受，但有一點讓我覺得很搞。」

原po無奈表示：「婆婆一直希望我們找屋主自己賣的房子就好，因為可以少掉仲介服務費，但大部分房子都是屋主找房仲來賣，上星期六房仲又陪我們去了一次之前看過的1間房，我們非常喜歡，都準備下斡旋了，結果婆婆又不高興，覺得要說服婆婆好難。」

話題一出，引發熱議。有一位網友的神回覆，直接被其他鄉民讚爆，他說：「你就回答婆婆：仲介是認識的，到時候會把仲介費退回來，然後你再自己貼錢把錢給婆婆，讓他心裡舒服一點。」

此外，其他網友紛紛留言：「經濟不獨立，人格不獨立」、「建議折衷買預售屋」、「不聽老人言，快樂一萬年」、「婆婆就是不希望你搬出去」。





▲早年房仲不像現在那麼普及，在部份長輩的中無法理解仲介保護交易安全的重要性。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年房仲不像現在那麼普及，在部份長輩的中無法理解仲介保護交易安全的重要性，雖然網友提的「善意謊言」是方法之一，但仍建議原po能以交易安全、物件獨一無二的角度來向長輩說服。

曾敬德補充，從物件的供給面來看，屋主自售的比例相當低，選擇性相對少得非常多，先排除交易安全，能否找到合適的房子都是個大問題，而針對仲介提供的物件，想直接找上屋主談，對方也未必能接受。

東森房屋研究中心經理葉沛堯說，仲介服務發大多收取4~6%，而買方通常只需支付1~2％，且很多屋主的心態是要「實拿多少」，因此略過房仲去找屋主談價，可能也只省下了1~2%，甚至更低，還要去承擔較大風險，並不划算。

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