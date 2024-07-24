神秘「東區大地主」1000萬現金買墓地　八里神祕守墓村直擊

▲陳女家族在民國70年代以1000萬元現金買下八里400坪墓地，未料卻有靈骨塔業者疑似想將該地收走擴建，卻因協商未果而強行拆除。（圖／CTWANT提供，下同）

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北市刑大日前破獲寶塔業者結合天道盟成員，因收購新北市八里墓地不成而強拆民眾家族墓園，甚至在當地強收墓地保護費一案。本刊調查，受害的陳女家族在日治時期就是地方仕紳，也是台北東區的大地主，而該片墓地因為地理風景極佳，且附近居民自主形成「守墓村」，吸引家族成員在民國70年間，大手筆以1000萬現金買下。

據了解，此次遭到強迫拆遷的家族，為北部低調的大地主，其在北市東區擁有大片房產，家族早在日治時期就是地方仕紳，國民政府來台後，也開始有家族成員進入政府單位成為公務員，偶爾兼職土地買賣，打下雄厚家族基礎。

據悉，此次發生糾紛的家族墓地，實際前往後可以發現地理位置絕佳，儘管周遭人煙稀少，卻可以遠眺台北港，當初陳女一家可能就是看上這點，拿出1000萬元現金，將佔地約400坪的墓地整塊買下，以此做為延續家族後代運勢的立命基礎，未料卻遭到黑幫成員強行破墓拆除。

▲該處墓地不僅地理風景絕佳，可以遠眺台北港，其山下還有居民長期以守墓為主要營生，形成特殊的「守墓村」。

而陳女家族所選的墓地不僅地理風景好，該片山頭也散居不少民眾，這些民眾幾乎世代以守墓為主要營生，負責幫人照看墓地、除草，有的還會在特定節日代替家屬燒香，甚至有守墓人兼職撿骨師。而陳女家族墳墓遭到強行拆除後，目前也將骨灰罈交由守墓人處理，後續將再進一步重新整理安葬。

據了解，守墓人會根據墓地的大小與需要維護的時間，向委託民眾收費用，相關費用不定，會依照墓地狀況收取數萬元不等金額。由於整個山頭上幾乎都是墓地，守墓人也會分區進行養護，默默形成「轄區制」，彼此互不干預。

實際走訪該處，儘管人煙稀少，整條路上除山下沿線有工廠外，一路往上幾乎都以民宅為主，而部分工廠以墓碑修繕做為主要經營項目，沿線更只有一間雜貨店，雜貨店也因此成為附近居民的主要消息交流中心，不少人閒暇時間都會聚集在此處泡茶聊天，互相交換訊息，儼然成為守墓村的重要聚落。

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