270公尺開出5家！　南高雄「火鍋一條街」爆紅

記者張雅雲／高雄報導

南部人超愛吃火鍋，不管夏天、冬天隨時都能來一鍋。南高雄以前因商圈轉移中山二路空了不少店家，現在短短270公尺就有5家火鍋店，堪稱「火鍋一條街」。信義房屋專家表示，中山路餐飲業多，店面租金降低後，店家逐漸聚集，成為知名餐飲商圈。

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▲南高雄以前以前因商圈轉移中山二路空了不少店家，現在短短270公尺就有5家火鍋店。（圖／記者張雅雲攝）

南高雄中山二路有「拾七石頭火鍋」、「聚梧桐」、「劉家酸白菜火鍋」、「築間幸福鍋物」、「老四川巴蜀麻辣燙」等多家火鍋店，以單點、大型連鎖品牌為主，客單價也不低，全都開在短短270公尺內，吸睛度超高，群聚效應迅速發酵，已成為火鍋店一級戰區。

▲「老四川巴蜀麻辣燙」中華創始店，都將在27日熄燈，搬到中山二路，與原本的中山店合體成為「新中山店」。（圖／記者張雅雲攝）



連2023年成立的「老四川巴蜀麻辣燙」中華創始店，都將在27日熄燈，搬到中山二路，與原本的中山店合體成為「新中山店」，預計本月31日開幕，在地仲介預估，租金約為15~20萬元。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，中山路是串聯南北高雄最重要的交通要道，行經的人、車流都相當多，沿線商家林立，加上現代人外食需求增加，連帶吸引多家火鍋、餐飲業進駐。

▲中山路火鍋一條街。（ETtoday製表）

信義房屋市府復興店主任林彥輝表示，高雄熱門商圈有不少大型店面，前幾年受疫情影響，出現店面空置許久乏人問津，南高最熱鬧的中山路，沿線也有不少店面空租。

▲隨經營業態改變，餐飲業興起反倒讓中大坪數店面漸受租客青睞。（圖／記者張雅雲攝）

林彥輝指出，近期實體經濟回溫，中山路畢竟是高雄最知名的主要幹道，加上該區段住宅大樓、商辦多，高密集的人流車流，對業者而言不僅是錢潮，對品牌也有相當高的宣傳效益，不少餐飲業者陸續插旗。

店面租金較疫情前出現1~2成跌幅，空租率明顯降低，目前店面租金單坪約1000~1300元，隨經營業態改變，餐飲業興起，反倒讓沿線中大坪數店面漸受租客青睞。

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