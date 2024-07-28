哪一種「類凶宅」比較恐怖？　網坦言：貴的那種

▲「類凶宅」不是法律定義上的凶宅，但有些民眾住進去也會毛毛的。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「類凶宅」不是法律定義上的凶宅，但有些民眾住進去也會毛毛的。網友疑惑有房仲接到2種「類凶宅」，1間是20年前自殺的平房透天，買來可以曬地後自地自建，另1間是3年2個空中飛人大樓，在公設空間非自然身故，上網問哪一種比較恐怖？網友直言「貴的那種。」

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房價高漲，有民眾想找凶宅撿便宜，原PO在PTT發問，最近房仲接到2間物件，1間是20年前自殺的平房透天，買來可以整棟打掉，曬地1年後，再自地自建透天；另一間是3年2個空中飛人的大樓，不同戶、不同樓層掛在公設，哪一種「類凶宅」比較恐怖？

引來眾多網友留言，「貴的那個」、「窮鬼最恐怖」、「加價賣的最恐怖」，也有網友「認真說要住過才知道，但客觀來講是大樓，因為2起代表磁場(不佳)」。

▲全台房市大漲，以現階段市場來看「類凶宅」對房價影響都不大。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事張政德表示，凶宅是通俗用語，一般而言，以房屋曾有凶殺、自殺等「非自然」死亡情形來認定，買賣房屋時，賣家或仲介應於「不動產現況說明書」中，主動告知房屋情形，一般對非自然死亡的方式，大兇、小兇房價也會不同，像是他殺或帶有怨氣的凶宅，屬於大兇，甚至房價會出現腰斬。

該透天雖然要打掉重蓋，但舊透天仍屬凶宅範疇，之後新建的透天，房價已不會有太大影響，就看買家心理上介不介意。

至於凶宅，雖然屋主跟房仲有揭露資訊、告知買方的義務，但是只要不是發生非自然死亡的該戶凶宅，法律上並沒有強迫賣家，需告知同社區有凶宅規定。張政德分析，全台房市大漲，以現階段市場來看對房價影響都不大，特別是大樓同社區不同戶的「類凶宅」影響最小，一般買家多為心理因素形成的壓力，實際上對價格沒有影響。

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