中科中古社區4房法拍價4500萬　在地搖頭：完全0誘因

▲台中中科生活圈房市起漲有目共睹，實力雄厚的科技業更是每個預售新案主攻的目標客群。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中中科生活圈房市起漲有目共睹，實力雄厚的科技業更是每個預售新案主攻的目標客群，不過近期一筆位於正中科核心的中古社區4樓戶被法拍，91坪含2平車物件首拍價4500萬元，信義房屋專家也驚訝，該社區最高成交價尚未突破3千萬，從價格來說完全0誘因。

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中科房市暢旺，供不應求，價格也節節高升，但近期一間法拍屋引起熱議，位於中科生活圈國安一路上、屋齡16年的社區「總太如來」近期4樓戶進入法拍，總建坪91坪，首拍價卻來到4500萬元。

實際查詢，該社區釋出量稀有，最近一筆成交落在去年年中，當時3房高樓層物件成交價也僅2568萬元，拆算單價約36萬元，如今4樓戶法拍單價竟直接衝上49萬元。

▲該物件為國家科學及技術委員會中部科學園區管理局以清償債務為由聲請法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋中科東大店陳泱儒認為：「該社區最高成交價尚未突破3千萬，高樓層合併戶室內使用面積比法拍戶大了一倍還含4車位，開價也僅5280萬元，從價格來說此次法拍完全0誘因。」

以4500萬元來說，陳泱儒表示：「目前中科生活圈除了寶輝建設、磐鈺建設預售新案價位有超過豪宅限貸天花板外，還有太子建設『雲世紀特Ａ區』百坪有機會，要到行情成交，推測要到3拍2880萬元或是4拍2300萬元才有可能。」

據法院公告表示，該物件為國家科學及技術委員會中部科學園區管理局以清償債務為由聲請法拍。經查，該筆法拍起因則是LED廠寶儷明股份有限公司自2018年向中科管理局租賃5間廠房，每月租金56萬2061元。

此前更以新冠肺炎疫情的影響，而中科管理局申請緩繳2020年全年租金，但該公司自2023年8月起就沒繳租金，後續積欠總共145萬3989元。

▲在地房仲認為以總價來看，周邊可選擇到更新、坪數更大或是豪宅建商預售案。（圖／記者陳筱惠攝）

不過實際翻開判決書，該公司除了積欠租金外，中科管理局也要求該公司遷讓廠房，另更有大批銀行團包含租賃公司都與該公司有債務糾紛。寬頻房訊發言人徐華辰分析：「此筆法拍高出行情非常多的原因，很大機率成為『拍賣無實益』物件，以過去經驗來看，多半會停止拍賣。」

他進一步解釋：「通常這類高出行情的物件都有可能是債務人的外債非常龐大，聲請單位也並非該物件的抵押權第一順位或是根本不在抵押順位上，當聲請單位提出來查封時，若法院估價不估高一點，對於聲請人來說，就沒有實質利益，因此會進入『拍賣無實益』地步。」

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