高雄住戶陽台大淹水「慘成水族箱」　全場飆冷汗：能撐多久？

▲高雄有房子淹出陽台水族箱。（圖／翻攝自高雄點）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風帶來驚人雨勢，許多人紛紛回報災情，出現不少令人超驚慌的畫面！粉專「高雄點 Kaohsiungtien」今（25）日下午1點左右就貼出一段影片，「天啊！這怎麼解？」只見民眾把陽台落地窗關上，因為外面整個大淹水，乍看就像大型水族箱，讓一票網友直冒冷汗，「這…能撐多久？」

粉專「高雄點 Kaohsiungtien」貼出一段影片，民眾把陽台落地窗關上，還用抹布塞住縫，因為外面整個大淹水，乍看就像超大水族箱或小型游泳池。更崩潰的是，已經關上落地窗了，卻有水從門縫狂湧進室內，住戶拿來接水的小水桶早就滿了。

就有一票網友看了，不禁冷汗直流，「門垮掉整個就完了」、「這…能撐多久？」「落地窗絕大部分都厚度8mm，不過還是有一定極限」、「陽台排水孔被塞住了」、「要等雨小點 跟退潮了」、「這…真的太可怕。」

還有人表示，「希望市府明天能夠讓大家再放一天假，好讓受災的市民可以好好整理家裡」、「趕快先貼膠帶別讓水進到屋內？」「側面女兒牆排水洞的重要性」、「直接放幾隻觀賞魚進去苦中作樂（誤）」、「我們家早上情況也跟這差不多，我哭啊！」